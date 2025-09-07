ピン芸人の中山功太が、ある心霊スポットを訪問。そこで撮影した1枚の写真に、スタジオが震撼した。

【映像】「大丈夫なの？」実際に撮影された心霊写真（閲覧注意）

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送。最恐の怪談師を決める「T-1グランプリ2025」でも優勝を果たした中山は、日本最怖とも言われる心霊スポット、福岡県犬鳴峠にある旧犬鳴トンネルを訪れ、そのエピソードをスタジオで披露した。

現地へ向かうと、旧トンネルは完全に封鎖されていて、トンネルどころか道にすら入れない状態。地元の人に話を聞いてみると、幽霊は「出ない」「見たと言っているのは外部の人」で、やや拍子抜けしたそうだ。

しかし、別の場所で話を聞くと、「そんなことより…」と、近くにある「犬鳴ダム」の名前があがった。「ダム横の手すりから6、7人飛び降りてます。実は私たちからしたら、あのダムをなんとかしなきゃいけないなと。なぜこんな遠い所まで来て、ダムから飛び降りるのか。ちょっと怖いです」と、地元女性も恐怖する場所だったのだ。

そんな中、中山はダムそのものではなく、「本当にゾクゾクっときた。これがやばい」と、近くの鏡に違和感を覚えた。その鏡を写真に収めたところ、「スマホの外カメラで撮ってるので、（反射して）こちら側が写っていますよね？ その時は気づかなかったんですけど、僕、首から上が写ってなかったんです」。

実際に写真が公開されると、スタジオは騒然。「うわ、ホンマや！」「消えてる！」「（頭が消えて）景色見えてますやん」「怖っ」「大丈夫なの…？」といった声が相次いだ。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）