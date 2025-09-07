フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「可愛いお洋服たくさんだったなぁ〜」 オフショットを公開 「すずしくなって新しい秋冬ものを着られるのが待ち遠しいです」





中川安奈さんは「人生初の展示会へ❤」と、投稿。



続けて「もともと大好きなブランドで プライベートでもお仕事でも着させていただいてたから、キラキラ空間にときめきまくりでした⁺‧₊˚」と、綴ると写真をアップ。







投稿された画像では、様々な衣装を身に着け、ポーズを取る中川安奈さんの姿が見て取れます。



そして「可愛いお洋服たくさんだったなぁ〜 すずしくなって新しい秋冬ものを着られるのが待ち遠しいです またいっぱいアップします！」と、記しました。





最後に、中川安奈さんは「写真の一部に妹もちらり いっしょにお茶もしました」と、書き添えています。



この投稿にファンからは「ワンピース似合ってます 可愛いー」・「ファッショナブルな秋！貴女の装い楽しみです❤」・「地味目な色の衣装もアンナちゃん着ると華やか！❤❤❤」などの反響が寄せられています。







中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。







【 中川安奈さん プロフィール 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







