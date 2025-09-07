TBS NEWS DIG Powered by JNN

フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 中川安奈 】 「可愛いお洋服たくさんだったなぁ〜」　オフショットを公開　「すずしくなって新しい秋冬ものを着られるのが待ち遠しいです」　



中川安奈さんは「人生初の展示会へ❤」と、投稿。

続けて「もともと大好きなブランドで　プライベートでもお仕事でも着させていただいてたから、キラキラ空間にときめきまくりでした⁺‧₊˚」と、綴ると写真をアップ。

 


投稿された画像では、様々な衣装を身に着け、ポーズを取る中川安奈さんの姿が見て取れます。

そして「可愛いお洋服たくさんだったなぁ〜　すずしくなって新しい秋冬ものを着られるのが待ち遠しいです　またいっぱいアップします！」と、記しました。
 


最後に、中川安奈さんは「写真の一部に妹もちらり　いっしょにお茶もしました」と、書き添えています。

この投稿にファンからは「ワンピース似合ってます　可愛いー」・「ファッショナブルな秋！貴女の装い楽しみです❤」・「地味目な色の衣装もアンナちゃん着ると華やか！❤❤❤」などの反響が寄せられています。
 



中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。
 



【　中川安奈さん　プロフィール　】

生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
 



3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
 



