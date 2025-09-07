こりゃ高そう！→【3COINS】ならプチプラ♡ 大人に似合う「メタルリング」

一点投入でリッチな雰囲気を醸せるメタルリング。「どれも高そう……」と諦めている人や、たくさんつけたい人には、【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて！ 手に取りやすい価格ながら、高級感漂うデザインが豊富に揃っています。デイリー使いはもちろん、ちょっとしたお呼ばれにも活躍しそうなリングをご紹介。

存在感バツグン！ リッチな輝きを放つメタルリング

【3COINS】「じゃらボールメタルリング」\330（税込・セール価格）

身につけるだけでゴージャスな指先を演出してくれそうなメタルリング。粒々のデザインが印象的で、手元に個性を添えてくれます。ボリュームのあるフォルムとメタリックなきらめきで、\330（税込）とは思えない華やかさ。ゴールドカラーのほかにシルバーカラーも揃っています。

洗練された雰囲気をまとうモチーフリング

【3COINS】「モチーフメタルリング」\330（税込）

シンプルながらもしっかりと存在感があるモチーフリング。涼しげなストーン風のモチーフが、上品見えをサポートしてくれるはず。ニュアンス感のある楕円形がこなれた雰囲気を加速。普段のカジュアルコーデはもちろん、お呼ばれのドレスアップスタイルにもなじみやすそう。グレーのほかに、柔らかく女性らしいアイボリーもラインナップ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M