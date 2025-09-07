◇国際親善試合 メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）

【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表が、約２年ぶりとなるアジア勢以外との対戦となったメキシコ代表との試合を０ー０で引き分けた。

前半、日本は高い位置から効果的にプレッシングをかけて、ペースを握った。同４分にチーム最初のシュートを放ったＭＦ久保建英がその後も果敢にシュートを放つなど、相手を上回る数のチャンスは作ったが無得点。守備ではペナルティーエリアに進入される場面もあったが難なく対処し、流れをつかんだまま前半を終えた。

０―０で迎えた後半は８分、ＭＦ堂安律がペナルティーエリア右深くに走り込んできた久保へパス。ファーサイドにクロスを上げると、ＭＦ南野拓実が右足でダイレクトボレーを放ったが、ゴールを捉えることはできなかった。同１５分にはＤＦ板倉滉が右足首を痛めて交代するアクシデント。最終ラインに負傷者が続出している中で心配な交代となったが、代わって右のセンターバックに入ったＤＦ関根大輝も、安定感あるプレーでアピールした。同２３分にはフリーキックを頭で合わされたが、ＧＫ鈴木彩艶が横っ飛びで好セーブ。前半よりも押される時間は多くなったが、ゴールは割らせなかった。

後半２４分には、ＭＦ佐野海舟、ＭＦ伊東純也、ＭＦ前田大然を同時に投入。同３６分にはＦＷ町野修斗も投入し、攻撃面での活性化も図ったが、最後まで得点は奪えず。後半終了間際には、メキシコＤＦモンテスがＦＷ上田のチャンスを阻止したプレーで、ＶＡＲのオンフィールドレビューの末に一発退場となった。４万５２７８人の大観衆が見つめた試合は、スコアレスドローに終わった。