◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

プロボクシング大橋ジムは7日、所属する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らが出場するトリプル世界戦（14日 名古屋・IGアリーナ）の観戦チケットを不正転売したうちの1人が事実を認め、謝罪したことを報告した。今後、同様の行為をしないことなどを約束する書面も提出したという。

興行主の大橋秀行会長（60）は2日に行われた井上尚弥の公開練習後、法的措置に踏み切ったことを明かしていた。

不正転売に該当する行為を多数把握しているという同会長は「来週名古屋で行われる井上尚弥ら出場興行のチケットを、チケット転売サイトを通じて不正転売した人物が、本日、当ジム代理人弁護士との面談でその事実を認め謝罪するとともに、今後同様の行為をしないことなどを約束する書面を提出しました。当ジムが法的手続を開始したことなどが報じられたことを受け、自ら申し出てきたものです。

当ジムは、上記人物の他にも、複数のチケット転売サイトを通じて不正転売に該当し得る行為がなされていることを多数把握しており、引き続き法的手続を通じ責任追及をしていく予定です」などと声明を発表した。