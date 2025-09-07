¥É·³¡¡8·î°Ê¹ß¾¡Î¨5³äÌ¤ËþµåÃÄ¤Ë4¾¡14ÇÔ¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÎÀ©µåÆñ¤¬ÇÔ°ø¤ÈÊ¬ÀÏ¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½4¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢8²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£9²ó2»à¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2015Ç¯¤Î´ä·¨°ÊÍè¡¢ÆüËÜÅê¼ê3¿ÍÌÜ¡Ê4²óÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÂçµÏ¿¤òÆ¨¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÍðÄ´¤Ç¡¢9²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é°Ì´¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£»³ËÜ¤Î²÷Åê¤Ï¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï5¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Á°¥«¡¼¥É¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤«¤é¡¢ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤ËÄËº¨¤Î5Ï¢ÇÔ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8·î°Ê¹ß¡¢¾¡Î¨5³äÌ¤Ëþ¤Î¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë4¾¡14ÇÔ¡¢¾¡Î¨.222¤È¼ó°Ì¥Á¡¼¥à¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë2·å°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤Ç¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£10ËÜ¡¢11ËÜ¤°¤é¤¤¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÀÄ´»Ò¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤·Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¤¤¤¤¹¶·â¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÅÀ¤â½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Ìë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ë¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£»Íµå¤ò2¤Ä½Ð¤·¤Æ¡¢ÂÇ¼Ô¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±¿¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢º£Ìë¤ÏÈà¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Ìë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡×¤È»³ËÜ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ò´Þ¤à3»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÎÀ©µåÆñ¤òÇÔ°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡9²ó¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡ÊÀ©µå¡Ë¤¬Íð¤ì»Ï¤á¤¿»þ¤À¡£Èà¤Ï²¿ÅÙ¤âÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º¸ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖÍê¤ì¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÇ¤¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É4µå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ê¥Ù¥é¤Ë¤ÏÄã¤á¤Î¤¤¤¤µå¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤µå¤ò¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤³¤³¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¤»î¹ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¥è¥·¥Î¥Ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤«¤éÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÌÀÆü¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢9²ó¤ÇÁ´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î1¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£