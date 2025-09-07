マルチーズくんが掃除ロボットの存在に気付くと…？想定外な可愛すぎるリアクションを捉えた光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

掃除ロボットを発見した犬…

Xアカウント『@rice_0520』に投稿されたのは、マルチーズ「ライス」くんのお姿。この日、ライスくんは『お掃除ロボット』を発見すると、想定外な可愛すぎる反応を見せてくれたのだといいます。

想定外だった『まさかのリアクション』に反響

なんと、充電器に戻っていったお掃除ロボットの後を追いかけ、おしりを突き上げるようにして『遊ぼうアピール』を開始したというライスくん！

まるでお友だちを遊びに誘うかのようにプレイバウをする無邪気なお姿は、あまりにも愛くるしいものだったといいます。

この日以降も、ライスくんのお誘いはやむことなく、お仕事中のお掃除ロボを追いかける場面もあったのだそう。

しかし、お掃除ロボは見向きもしてくれず…どうにか気を引こうとしたのか、おもちゃを持って遊びに誘い、紐を絡ませて運転停止させてしまうというハプニングも。

今後、ライスくんとお掃除ロボの距離が縮まることはあるのか、ないのか…。思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は多くの人々をほっこり和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいいおしり」「いいですね」「もふもふ、吸い込まれないようにね」「かわいい」「後ろ姿が可愛い」などのコメントが寄せられています。

