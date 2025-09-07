ワンコに「パパが帰ってくるよ」と伝えたところ、まるでその言葉を理解したかのような反応を見せたのだそう。なんともいえない表情や仕草に「可愛すぎる」とのコメントが寄せられています。この投稿は記事執筆時点で1万再生を突破し、多くの反響を呼ぶこととなりました。

【動画：大型犬に『パパが１週間ぶりに帰ってくるよ』と伝えた結果→玄関から動かなくなり…】

「パパ帰ってくるよ」のひと言で…

Instagramアカウント「hamachi_s_channel」に登場したのは、サモエドとシベリアンハスキーのミックス犬、サモスキーの「はまち」ちゃん。2024年7月生まれの女の子で、パパとママとの3人暮らし。月の半分はお仕事の都合で家を空けることが多いパパですが、はまちちゃんはパパのことが大好きなんだとか。

とある日、1週間ぶりにパパが帰ってくることを伝えられたはまちちゃん。ママが「お父さん、一週間ぶりに帰ってくるって」と話しかけると、はまちちゃんは伏せの体勢のまま顔だけを上げたそう。そして、まるで言葉を理解しようとしているような表情で、じっとカメラを見つめていたといいます。

健気な姿にキュン♡

はまちちゃんは、言葉に反応するようにそのまま顔を横に向ける様子が。「もうちょっとで帰ってくるってよ、どーする？」というママの言葉に合わせて再びカメラ目線になるはまちちゃん。少し上目遣いになったその視線は、どこか期待に満ちているようにも見えます。

その後も伏せのまま、まるで「帰ってくるのをここで待つ」と言っているかのように、じっと玄関の前から動こうとしなかったそうです。その姿には、パパの帰宅を心待ちにしている気持ちがあふれ出ていたのでした。

全力のお迎えスタイル

そしてとうとう、玄関の扉が開くときが…。ママさんの「おかえりー」の声とともにドアが開くと、それまでじっとしていたはまちちゃんが一変！玄関の方を向き、嬉しさを隠しきれないかのように「ワン！」と吠え、耳をぺたんと伏せた表情に。

さらに、しっぽをブンブンと振りながらその場でじたばたぴょんぴょん。パパの姿を見た瞬間に感情が爆発したかのようなその様子からは、会いたかった気持ちが全身から伝わってくるようです。大好きな人の帰りを健気に待つ姿に、多くの人が心を掴まれたのでした。

投稿には「可愛いですね」「可愛いですね♡サモスキーなんですね！」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『hamachi_s_channel』では、可愛いはまちちゃんの赤ちゃんの頃の様子や成長記録が多数投稿されています。初めて犬と暮らす中で感じた戸惑いや喜びも詰まっているので、葛藤を抱える飼い主さんにもきっと寄り添ってくれるはず。気になる方は是非チェックしてみて下さい！

