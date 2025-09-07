¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤é¥»¥ê¥¨A¤ØÁª¼ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡©¡¡¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¡¢¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤ËÂ³¤¯¼Ô¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«
ºò²Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥Ê¥Ý¥ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢12¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿MF¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥ê¥¨A¤ÎÇ¯´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£µ¨¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤ËÂ³¤¯Â¸ºß¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØGet Footballnews Italy¡Ù¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¤âÂ³¡¹¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£
¥Þ¥óU»þÂå¤â¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ì¤Ð¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥ê¥¨AÄ©Àï¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯Á°¤Ø¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¤ÏFW¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤¬¥ß¥é¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤È¤â¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¸À¤¨¤ë¡£¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Î¥ë¡¼¥È¤Ë¾è¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥»¥ê¥¨A¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÃ±½ã¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤¬µð³Û¤Î»ñ¶âÎÏ¤òÉð´ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤È°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Á´°÷¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£¸å¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥»¥ê¥¨A¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾åµ¤Î3Áª¼ê¤¬¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÂçÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£