”古巣“日本代表と対戦するメキシコのアギーレ監督 「相手は世界トップクラスのチーム」

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

今月にはW杯開催国であるアメリカに遠征して、メキシコ、アメリカとの連戦を戦う。

メキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督は、2024年夏から2025年1月までサムライブルーの指揮官を務めた人物だ。

『TUDN』などによれば、アギーレ監督は、古巣である日本代表についてこう話していたそう。

「（現在のFIFAランキングは）日本が17位、我々は13位だ。私が日本に行った際、両チームに共通点があると伝えられたことが契約の理由だった。

ここでは世界中のチームと対戦したいと伝えたし、それが今まさに実現している。様々なタイプの相手と対戦することは非常に有益だ。北中米のチームばかりと対戦していると視野が狭くなる。全てがそうではないのだから。

相手は世界トップクラスのチーム。開催国を除けば、W杯出場を最速で決めたチームのひとつだ。それにはとても感慨深いものがあった。日本には素晴らしい仲間たちを残してきたからね」

日本とメキシコは似ているとしつつ、日本はワールドクラスのチームと評していたようだ。

アギーレ監督のこの発言を受けて、Xのフォロワー数424万人を誇るメキシコの有名スポーツ記者であるダビド・ファイテルソンは「両国ともにW杯ではそれほど大きな結果を出せていないとはいえ、サッカーは日本ではナンバーワンスポーツではないが、メキシコでは国民的スポーツだ」とコメントしていた。

日本代表、10代でデビューしてW杯に出場した6名

注目のメキシコ戦は、日本時間7日の11時にキックオフされる。