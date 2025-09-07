人質解放と即時の停戦を求める抗議デモの人々＝６日、イスラエル・テルアビブ/Mahmoud Illean/AP

（ＣＮＮ）イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区のガザ市への攻撃を拡大するなか、イスラエルの市民らは６日夜、各地で街に繰り出し、即時停戦と人質解放を優先するよう政府に求めた。

イスラエル軍は週末、攻撃を激化させ、ガザ市の高層ビル２棟を攻撃した。人質家族の間では、拘束された人質の命が危険にさらされているとの懸念が強まっている。

イスラエルのカッツ国防相は６日、攻撃の映像をＳＮＳに投稿し「われわれは継続する」と述べ、ガザ市への攻撃を続ける政府の意図を明確にした。

数時間後、抗議行動が始まった。

毎週恒例のテルアビブでのデモに加え、エルサレムの首相公邸前でも集会が開かれ、ネタニヤフ政権に圧力を加えた。

拘束されているニムロド・コーエンさんの母ビキ・コーエンさんは「我々は今、重要な局面を迎えている。息子の運命がまさにこの瞬間に決まるのかもしれない」と訴えた。

拘束されている人質の危険な状況が浮き彫りとなり、抗議活動はさらに激化しているようだ。ガザでの戦闘が７００日目を迎えた今月５日、イスラム組織ハマスはガザ市内を走る車に乗せられたガイ・ギルボアダラルさんとアロン・オヘルさん（２４）の映像を公開した。２０２３年１０月のイスラエル襲撃で拘束されたオヘルさんが姿を見せたのは今回が初めてだった。

その後、米国のトランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、ガザに残る生存が確認されている２０人の人質のうち、一部は「最近死亡した」可能性があると述べ、残りの人質のうち生存しているのは「おそらく」２０人未満であると示唆した先月と同様の発言を繰り返した。

イスラエルの公式の人質の人数に変更はない。ガザにはまだ４８人が残っており、そのうち２０人が生存していると考えられている。

だが、トランプ氏の発言は、攻撃の激化によって人質が危険にさらされるのではないかという家族の懸念を強めるものとなった。

人質の家族の中には、イスラエル軍当局から、作戦によって人質の命が危険にさらされる可能性があるとの説明を受けたと証言する人もいた。

８月初旬に安全保障内閣が攻撃拡大を承認して以降、人質家族らは抗議活動を強化。主催者によると毎週約数十万人がデモに参加している。

ハマスは先月、カタールとエジプトが仲介した提案を受け入れ、６０日間の停戦中に生存する人質１０人と遺体１８人を解放するとした。

イスラエル側はこうした提案を無視している。タニヤフ首相は人質全員の解放とハマスの武装解除を含む最大限での条件での戦争終結に向けた包括的な合意のみを求めている。

６日夜、ハマスは改めて「合意への関与と順守」を表明し、戦争終結につながるあらゆる提案を検討する用意があると明らかにした。