きょうは前線が南下する影響で、北日本と東日本の日本海側は雨脚の強まる所があるでしょう。新潟県と石川県はあすにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高くなるおそれがあります。西日本は太平洋側を中心に晴れる見込みです。

予想最高気温です。全国的に平年より5℃くらいも高く、西日本は35℃以上となる所がありそうです。9月に入っても猛烈な暑さが続いていますので、引き続き、熱中症にはご注意ください。

【きょうの予想最高気温】
札幌　:27℃　釧路　:22℃
青森　:29℃　盛岡　:28℃
仙台　:34℃　新潟　:34℃
長野　:34℃　金沢　:34℃
名古屋:36℃　東京　:34℃
大阪　:35℃　岡山　:36℃
広島　:34℃　松江　:33℃
高知　:34℃　福岡　:36℃
鹿児島:35℃　那覇　:34℃

週間予報です。あすも北陸など日本海側は、雨の降り方に警戒が必要です。火曜日も、午後は山沿いで雷雨となる所があるでしょう。水曜日以降は曇りや雨の所が多くなり、天気がぐずつく予想です。気温は晴れる週の前半はまだ猛暑日の所がありますが、水曜日以降は猛烈な暑さは少し和らぐ見込みです。ただ、湿度が高くなるため蒸し暑くなりそうです。