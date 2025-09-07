きょうは前線が南下する影響で、北日本と東日本の日本海側は雨脚の強まる所があるでしょう。新潟県と石川県はあすにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高くなるおそれがあります。西日本は太平洋側を中心に晴れる見込みです。

予想最高気温です。全国的に平年より5℃くらいも高く、西日本は35℃以上となる所がありそうです。9月に入っても猛烈な暑さが続いていますので、引き続き、熱中症にはご注意ください。

【きょうの予想最高気温】

札幌 :27℃ 釧路 :22℃

青森 :29℃ 盛岡 :28℃

仙台 :34℃ 新潟 :34℃

長野 :34℃ 金沢 :34℃

名古屋:36℃ 東京 :34℃

大阪 :35℃ 岡山 :36℃

広島 :34℃ 松江 :33℃

高知 :34℃ 福岡 :36℃

鹿児島:35℃ 那覇 :34℃

週間予報です。あすも北陸など日本海側は、雨の降り方に警戒が必要です。火曜日も、午後は山沿いで雷雨となる所があるでしょう。水曜日以降は曇りや雨の所が多くなり、天気がぐずつく予想です。気温は晴れる週の前半はまだ猛暑日の所がありますが、水曜日以降は猛烈な暑さは少し和らぐ見込みです。ただ、湿度が高くなるため蒸し暑くなりそうです。