元TBSアナウンサーの女優田中みな実（38）が7日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。裏番組への出演をアピールする場面があった。

田中はサンドウィッチマン伊達みきお（51）富澤たけし（51）と、狩野英孝（43）とともに東京・麻布台ヒルズを散策。田中とサンドウィッチマンは、2012年から14年にかけて放送されたTBSの女子アナが体当たり企画を行う番組「女子アナの罰」で共演して以来、交流があることも紹介された。

お互いの年齢を確認し合った後、田中は、伊達から「びっくりした、今度40歳になるの？田中みな実、40歳になるの？」とツッコまれ、来年11月の誕生日で大台に乗ることがテロップで示された。田中は「自分でもびっくりしちゃいました」としみじみ語った。

狩野からは「TBSアナ時代は何年ぐらいですか」と聞かれると、田中は「5年半勤めて、だから辞めてから10年以上たちました」と回想。ここで伊達が「裏で爆笑さんがいますよ」と茶々を入れるように口をはさみ、テロップでは「かのサンドの裏番組サンデージャポン（TBS）で新人アナ時代に爆笑問題とMCを務めた」と事情が説明された。

田中は「いやあ何か申し訳ない」と小声でつぶやきつつも「また呼んでください」とカメラ目線アピール。スタッフから笑いが起きる中、「今は全部の局、出られますから」と強調した。