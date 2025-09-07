元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。不登校の子供に「ちゃんと言ってあげないとダメ」な言葉を記した。

ゆたぼんは「不登校の子供に『逃げていいよ』『何とかなる』『大丈夫』と言ってあげるのはいいと思うし、僕も言ってます！」と書き出した。そして「でも『君の人生の責任は誰にも取れないから、大人になるまでに自分で自分の人生に責任を持つんだよ』まで、ちゃんと言ってあげないとダメだと思うので、僕はそれもYouTubeで伝えました！」とつづった。

ゆたぼんは先月31日配信した自身のYouTubeチャンネルでも「夏休み明けに学校に行きたくない君へ」というタイトルの動画をアップしている。

この投稿に対し「いつのまにかそんなカッコええこと言えるようになってたんだ。見直したわ」「これ本当にそうなんよ…」「説得力の塊やんけ 体験談やからよけいに効果ある」「おっしゃる通り」「経験者の言葉の前には有識者の言葉なんて霞んでみえるな」「素晴らしい」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

ゆたぼんは4月中旬からフィリピン・バギオに留学。Xによると7月17日に帰国し、同27日にカナダ留学に出発、28日にはカナダ・バンクーバー着を報告した。先月11日の更新で日本に到着したことを記している。