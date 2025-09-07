バレー男子日本代表・高橋藍選手、HANAの「Drop」ポーズ披露で兄・高橋塁選手がツッコミ「兄弟揃ってHONEYsで最高」「面白すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/07】男子バレーボール日本代表の高橋藍選手（※「高」は正式には「はしごだか」）が9月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。7人組ダンス＆ボーカルグループ・HANA（ハナ）のポーズをめぐり、兄の高橋塁選手（※「高」は正式には「はしごだか」）とのやりとりを披露した。
【写真】バレー高橋藍選手、試合中話題のポーズ姿
藍選手は「これはHANAのDropのtopのポーズ」と添えて、HANAの楽曲「Drop」の振り付けの一部を真似した試合中のオフシットを投稿。すると塁選手は藍選手の投稿を引用する形で「ちょっと角度が違うわ。生で見たから言えるけど」とダメ出ししていた。
8月30日、累選手は自身のInstagramにて「『バンコク日本博2025』HANAさんにお会いすることが出来ました」とHANAとの記念ショットを投稿。藍選手は「ガチか。リアルに嫉妬」とコメントしていた。
この投稿には「兄弟揃ってHONEYs（※HANAのファンネーム）で最高」「ダメ出し面白すぎる」「マウントだ（笑）」「ツッコミ鋭い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
高橋藍選手のHANAの「Drop」ポーズに兄・高橋塁選手がツッコミ
高橋藍選手と高橋塁選手のやりとりに反響
