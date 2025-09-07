¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¤È¶¦±éÃæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î½÷Í¥¤È½çÄ´¤Ë¸òºÝÂ³¤±¤ë¡ª¡È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡É¤ËÃíÌÜ
ÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤È½÷Í¥¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤¬¸òºÝ¤ò½çÄ´¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡¢Îø¿Í½÷Í¥¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¸½¾ì
tvN¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ÁÎø¤ÏÆÃ·±¥³¡¼¥¹¤Ç¡Á¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤È¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤Ï2024Ç¯3·î¡¢Ç®°¦¤òÇ§¤á¤¿¡£Åö»þ¡¢SNS¤ËÌÜ·âÃÌ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢Ç®°¦¤òÇ§¤á¡¢¸ø³«Îø°¦¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢SNS¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç³¹¤Ë½ÐÊâ¤¯»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¼«Á³¤Ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2¿Í¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Éþ¤òÃå¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¡¢¡È¥é¥Ö¥¹¥¿¥°¥é¥à¡É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¡Áµ¶¤ê¤Î³Ú±à¡Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ´é¤òÃÎ¤é¤»¡¢¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø18¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¡¢¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ø¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°ÛÎã¤Ë¤âÇ®°¦¤òÇ§¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤Ï¡¢Ç®°¦È¯³Ð¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ï¼«Í³ËÛÊü¤Ç±£¤·»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢±£¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥¹¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢´ã¶À¤â¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÌÜ·âÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢Èþ¤·¤¯¤è¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ç®°¦¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ø³«¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2¿Í¤Î¡È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡É¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡ÙÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç»ÒÌò¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¤Ä¤±¤¿¶ä¿§¤Î»ØÎØ¤¬¡¢¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¾ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ï¸½ºß¡¢tvN¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥Ê¤È¶¦±éÃæ¤À¡£¥è¥ó¥Ò·¯¤Î¥¤¡¦¥Û¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë