2012年デトロイト・ショーにて

ご縁あってレクサスの現行モデル5台を、約1ヵ月で一気乗りした話。4回目にしてようやく最後の5台目にたどり着いた。それが『レクサスLC500コンバーチブル』である。

【画像】2012年デトロイト・ショーのレクサスLF-LCデビューを振り返り！ 全21枚

LCに関しては、少々の思い入れがある。コンセプトモデルの『レクサスLF-LC』がデビューした2012年のデトロイト・ショーを現地で取材しているからだ。



2012年デトロイト・ショーでデビューした直後のレクサスLF-LC。この至近距離を場所取りして撮影することができた。 平井大介

それまでアメリカ車の担当自体が少なかったが、その年は別冊の仕事があり、初のデトロイト取材となった。以前当コラムでも少し触れたアキュラ・アコード・ワゴンを現地で借りたのもこの時で、アコードがコンパクトカーに感じるほど、アメリカのスケール感に圧倒されたのをよく覚えている。

デトロイトの主役は初公開となった２代目アキュラ（ホンダ）NSXで、アンベールの時に沸き起こった地元メディアの熱狂もまた、忘れられない思い出だ。そして、やはり熱い眼差しを浴びていたのが、LF-LCであった。

赤を纏ったボディはいかにもアメリカのスケールにマッチしそうなグラマラスさがあり、前年夏のペブルビーチのGSで初採用されたスピンドルグリルも、バランスがとれているように感じた。

コンセプトモデル『LF-LC』の回想

当時のカー・マガジン405号で私はLF-LCについて、このように紹介している。

『カリフォルニア州ニューポートビーチの“レクサス・カルティ・デザイン・スタジオ”にて開発されたコンセプトで、新世代のデザイン言語を各所に盛り込みながら、レクサスらしいラグジュアリークーペを創出。V10の限定車『LFA』を彷彿とさせながら、SC430の後継車誕生も予感させる。パワートレインはハイブリッド、とだけ発表された』。



当時の広報写真。実は奥のほうでカメラを構えているのが筆者。 レクサス

また、こうも綴っている。

『トヨタの高級ブランドであるレクサスが誕生して23年となるが、最初の段階がブランドの確立、第2段階が拡大、そして第3段階が「エモーショナルでインスピレーションを与える製品を作り出すこと」だという。つまりブランドの先鋭化だ。最近デビューした“GS”や“Fスポーツ”たちがそれにあたり、今回登場したLF-LCはその象徴的な存在となる』。

つまりLCは、レクサスにおけるターニングポイントとなるモデルであり、2016年1月の同じくデトロイト・ショーでデビューした市販版と、1年後にデビューしたセダンのLSこそが、この10年弱におけるレクサス・ブランドの牽引車たちなのである。

LCはその後2016年3月の日本デビュー時も試乗会などで取材していて、コンセプトモデルからの昇華に感慨深いものもあった。

スーパーGTに参戦しているaprの『LC500h GT』

そしてもうひとつ、LCについては書いておきたい話がある。それはスーパーGTに参戦している、aprの『LC500h GT』についてだ。

こちらのマシンを設計したエンジニアであるaprの金曽裕人さんは、過去何度も取材に応じて頂いたことがあり、2023年にティーポ誌のスーパーGTに関する連載でこのLCについてのインタビューを掲載したことがある。ここで、その2回目となる391号のコメントを引用させてほしい。



真横から見たレクサスLC。ドライバーがマスの中心にいるのがよくわかる。 レクサス

「いいクルマを設計するのは、いいキャンバスを選ぶところから始まります。ベース車両がいかに原点であるカートに近いか。トヨタ・スープラがデビューウィンできたのも、エンジン位置がそもそもよかったからだと思います。

ホイールベースが長くて、前後重量バランスもいい。バルクヘッドの位置はレースカーでもほぼ変わっていませんからね。ルーフ後方はティアドロップ型ですぼまっていて、リアウイングはプリウスで8.12度必要だったのが4度で済んでいます。ドライバーも自然な位置だし、いいことだらけ。LCはクルマの考え方が素晴らしい名車だと思います」

さらにその取材で教わったことがある。それはLCを真横から見ると、フロントタイヤとドアの間にしっかりスペースを取られていて、ドライバーがマスの中心にいること。つまりレースカー云々とは関係なく、最初から理想のレイアウトを持っていたのだ。

これ以来、LCをもう一度乗りなおしてみたいと思っていて、今回、ようやく実現した次第……というところで、またもや長くなってきたので、まさかまさかの第6回に続きます。