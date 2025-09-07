¥É·³¤¬»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡¡9²ó2»à¥Î¡¼¥Î¡¼ÁË»ß¤ÎËÜÎÝÂÇ¤«¤éÇÔÀï¡¡¤¢¤È1»à¤Ç²÷µóÆ¨¤¹¤Î¤ÏµåÃÄ»Ë¾å2ÅÙÌÜ
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½4¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢8²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£9²ó2»à¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2015Ç¯¤Î´ä·¨°ÊÍè¡¢ÆüËÜÅê¼ê3¿ÍÌÜ¡Ê4²óÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÂçµÏ¿¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿112µå¤Îµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÍðÄ´¤Ç¡¢9²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é°Ì´¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£»³ËÜ¤Î²÷Åê¤Ï¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï5¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¶ì¾Ð¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¡£ÂçµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¿Í¡£¤À¤¬¤¢¤È°ì¿Í¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡£¡Ö¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£ÂçµÏ¿¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢112µå¤òÅê¤²È´¤¡¢»î¹ç¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿»³ËÜ¤Î¸µ¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸þ¤«¤¦¡£»³ËÜ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤Í¤®¤é¤ï¤ì¡¢»Ø´ø´±¤È¸Ç¤¯¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£°ú¤ÍÈ¤²¤ë±¦ÏÓ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡ÂçµÏ¿¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½øÈ×¤½¤ó¤Ê¤Ëµå¿ô¤¬ÆÃÊÌ¡¢¾¯¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯1¥¤¥Ë¥ó¥°1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼«¿È¤ÎÂçµÏ¿¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âÀ¨¤¤¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9²ó2»à¤«¤é´°Á´»î¹ç¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òËÜÎÝÂÇ¤ÇÁË»ß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ç8¿ÍÌÜ¡£¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¥Û¥ê¥Ç¡¼¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏMLB»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬9²ó2»à¤«¤é¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÁË»ß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî4ÅÙ¤¢¤ë¤¬¡¢1968Ç¯¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤¬5Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¶öÁ³¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆµÏ¿ÀìÌç²ñ¼Ò¥¨¥é¥¤¥¢¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9²ó2»à°Ê¹ß¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤ÏµåÃÄ¿ô¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿1961Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏµåÃÄ»Ë¾å2ÅÙÌÜ¡£Á°²ó¤Ï2017Ç¯8·î23Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¡¦¥Ò¥ë¤¬9²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤â±äÄ¹10²ó¤Ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆµÏ¿Ã£À®¤òÆ¨¤·¤¿¡£