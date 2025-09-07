CUTIE STREET¡¢¿·¶Ê¤ÎMV¸ø³«¡¡¿Íµ¤¶Ê¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤¬8·î27Æü¡¢¿·¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤òÇÛ¿®¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢CUTIE STREET¿·¶Ê¤ÎMV
¡¡¿·¶Ê¤Ï¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Ä¹½ê¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÃ»½ê¤Ë»×¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¡¢Á´¤Æ¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤¿¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÈCUTIE STREET¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Éô²°¤Ç²¿¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥º¥ë¥Ô¡¼¥¹ÈëÌ©¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë°ì½Ö°ì½Ö¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CUTIE STREET¤Ïºë¶Ì¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇµÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢Ê¼¸Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢10·î12Æü¡¦13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢CUTIE STREET¿·¶Ê¤ÎMV
¡¡¿·¶Ê¤Ï¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Ä¹½ê¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÃ»½ê¤Ë»×¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¡¢Á´¤Æ¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤¿¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÈCUTIE STREET¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Éô²°¤Ç²¿¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥º¥ë¥Ô¡¼¥¹ÈëÌ©¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë°ì½Ö°ì½Ö¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CUTIE STREET¤Ïºë¶Ì¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇµÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢Ê¼¸Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢10·î12Æü¡¦13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£