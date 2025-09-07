秋冬だけの贅沢！鎌倉五郎本店「鎌倉マロンサンドだょ」でモンブラン気分

秋の訪れとともに、甘い香りに包まれる特別なお菓子が登場します。鎌倉五郎本店から新発売される『鎌倉マロンサンドだょ』は、芳醇なイタリア栗を使ったモンブラン仕立てのショコラサンド。鎌倉らしい上品さと遊び心を感じさせる限定スイーツで、秋冬だけの贅沢なひとときを楽しめます。歴史ある菓子舗が生み出す新しい味わいは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♡

しゃりしゃり食感とモンブランの風味



『鎌倉マロンサンドだょ』は、名物ゴーフレットで厚切りのクランチショコラを大胆にはさんだ新感覚サンド。

ショコラには石臼挽きイタリア栗をふんだんに使用し、バターとラムが薫るモンブラン風味に仕上げました。

アーモンドやペカンナッツなど4種のクランチ素材が奏でるしゃりしゃり感が、栗の甘みをさらに引き立てます。

贈り物にも◎選べる2サイズ展開



5個入

8個入

秋冬限定『鎌倉マロンサンドだょ』は、5個入756円(本体価格700円)、8個入1,242円(本体価格1,150円)の2種類をラインナップ。

鎌倉五郎本店各店や大丸東京店のほか、オンラインショップ「パクとモグ」や楽天市場店、Amazonなどでも購入可能です。

シックなパッケージは贈り物にも最適で、秋冬のギフトシーンを華やかに彩ります♪

秋冬だけの贅沢な甘さを手に入れて♡



栗の濃厚な香りとショコラのコク、そしてしゃりしゃり食感が楽しめる『鎌倉マロンサンドだょ』は、秋冬限定ならではの特別な一品となっています。

5個入と8個入から選べるため、自分への小さなご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。鎌倉五郎本店が生み出す新しい味わいで、今年の秋冬をちょっと贅沢に楽しんでみませんか？