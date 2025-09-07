2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年3月14日）＊＊＊＊＊＊日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「紺屋高尾」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

『べらぼう』流れてきたうめき声。その先に客の相手をするヒロインが…

* * * * * * *

『紺屋高尾』

ドラマではついに鳥山検校の元へ身請けが決まった花魁瀬川。最後の花魁道中を経て、吉原を去ることになりました。

それに併せて前回は『五人廻し』という落語のお話をもとに、吉原女郎のルーティンについて考えてみました。

蔦重との切ない別れを描き、前半のクライマックスともいえる盛り上がりを見せたドラマと共に、その記事が大きな反響を頂きましたので、今回は吉原と落語、第二弾を。

『紺屋高尾』という演題があります。ドラマを深く楽しむ上で知っておいて損のない話と思いますので紹介しますね。

花魁に恋をした奉公人・久蔵の話

主人公は神田紺屋町にある染物屋吉兵衛の奉公人、久蔵。



本郷先生のロングセラー！『「失敗」の日本史』（中公新書ラクレ）

久蔵は26歳まで遊び一つしないまじめな男でしたが、友人に誘われて吉原の花魁道中を見物し、女郎・高尾太夫に恋します。

でも高尾は大夫という、それこそ瀬川クラスの最高位に立つ花魁。奉公人では相手にならないと知って、寝込んでしまいます。

彼を診察した医者の竹内蘭石は久蔵の話を聞き、金を用意すれば俺が会わせてやると約束します。久蔵は喜び、一生懸命働いて、3年で9両をためました。

主人の吉兵衛が1両を足してくれて10両。これを持って蘭石宅に行くと、遊び慣れた蘭石は彼を金持ちに仕立てて吉原に連れて行き、首尾良く高尾大夫に会わせることに成功します。

「次に会えるのは3年後」と聞いて高尾は…

でもここで吉原のしきたりが発動。

１回目は顔合わせだけ。煙管に一服付けてもらってその日は終わり。高尾が営業トークで次はいつ？と尋ねると、久蔵は泣きながら正体を明かし、次に会えるのはまた3年後と告白します。

すると高尾は「なんだ貧乏人かい」とバカにした…のではなく、感動しました。

自分を3年も思い続けてくれたことが何より嬉しい。そんなあなたなら、何があっても私を大切にしてくれるだろう。来年の3月15日に年季が明ける（抱え主への借金がなくなる）ので、その暁には女房にしてほしい、などと切り出します。

ビックリ仰天した久蔵。喜んで結婚の約束をします。

しかし久蔵からこの話を聞いた店の者は誰も信じません。そりゃあ、おまえ、とっとと帰って貰うための花魁の方便だよと。

二人は祝言を挙げて夫婦に

それから迎えた約束の3月15日。どうなったのかというと…。

高尾が久蔵の元へと本当にやってきた！

二人は祝言を挙げて夫婦となり、吉兵衛親方は久蔵に身代を譲ります。店を継いだ二人は商売に励んだ。二人が売り出した“早染め”の手拭いは江戸っ子たちに人気となり、店は大繁盛しました。めでたしめでたし。

「紺屋の白袴」という言葉も今は死語かな。

紺屋は藍玉を用いて布を染めます。その紺屋が集まっていたのが、久蔵が暮らす神田紺屋町。

ＪＲ神田駅から徒歩5分。今年の流行を知りたかったら紺屋町に行け、というほど紺屋町が生産する染め物は江戸っ子に人気だった。ファッション最前線といったところでしょうか。

なお藍玉の特産地は徳島ですが、埼玉の農家も「徳島に負けるな！」と藍の栽培に励んでいました。

埼玉県深谷市で生を受けたミスター1万円こと渋沢栄一。彼は早くから家業の藍玉製造に興味を持ち、14才くらいから藍の葉の買い付けに出かけ、長野、群馬、秩父へと脚を伸ばしました。その様子は大河ドラマ『青天を衝け』でも描かれていましたよね。

それで彼は後に「青淵」を雅号にしましたし、みずほグループのカラーは紺色なのです。

あさぎ色が「かめのぞき」と呼ばれたワケ

先ほど“早染め”と書きました。藍玉を入れたカメにじっくり浸すと糸や布は深い藍色になるし、ささっと浸すと水色、あさぎ色（浅黄色。浅葱色とも）になる。

我々シロウトはそう理解します。どうもそれは誤った認識らしいのですが、染めるときにはカメをのぞくだけ、というあたりからあさぎ色を「かめのぞき」と呼んだ。これが『紺屋高尾』のオチに直結します。

高尾が紺屋で染めの作業に勤しんでいる、と聞いて、物見高い江戸っ子たちが押し寄せます。すると高尾はカメに跨がり、下を向いて一心不乱に仕事している。

これじゃあ花の顔ばせ（かんばせ。顔つきのこと）が拝めない。カメの液体に映る高尾の顔を見ようと、見物人はのぞき込んだ。ここから「かめのぞき」という優雅な名前ができました、と落とすのです。

バレ話（エッチな話）にもできます。瓶に跨った高尾の陰部が水面に映ってはいないかと、バカな江戸っ子たちが瓶の中を覗いた…。それで「かめのぞき」。

ちなみにあさぎ色というのは「野暮な色」というイメージもありました。参勤交代で地方から出てきた武士は着物の裏地に流行遅れのあさぎ色をもちいたから、ともいいます。

でもそれじゃあ、あさぎ色の装束を着けた赤穂浪士や新選組の立場がないじゃないか。あ、そういえば東大のスクールカラーも「淡青」、あさぎ色に近いんだっけ･･･。