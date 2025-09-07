読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の岩田剛典さん主演ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜よる10時30分〜）。第9話が9月7日に放送予定です。

【写真】Huluオリジナルストーリー第1話ゲストの瀬戸利樹



「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める、岩田剛典さん演じる主人公・鳴木金成は、転職したい医師に値段をつけ、病院相手に売りさばく《通称：医師専門転職エージェント》。

そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする蒔田彩珠さん演じる夜長亜季。

2人は、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく――。



本作は、漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』（漫画アクション／双葉社）を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、《痛快×医療サスペンス》ドラマ。

鳴木をライバル視している転職エージェント会社社長・石上道徳役を三浦貴大さん。鳴木を監視する労働基準監督署の職員・北見まもり役を成海璃子さん。鳴木の同期で協力者である依岡健役を北山宏光さん、鳴木のことを気にかける医師・網野景仁役をユースケ・サンタマリアさん、冷徹な病院長・天童真保役を篠原涼子さんが演じています。

脚本は小峯裕之さん・本田隆朗さんが担当。主題歌『フェイクショー』は『幾億光年』が大ヒットし、2024年の「紅白歌合戦」にも初出場した、Omoinotakeさんが手掛けています。



＊以下9月7日放送回のネタバレを含みます。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜前回のあらすじ＞

極東大学病院の院長選に乗り込んだ鳴木は、3年前の医療過誤の真相、医療機器メーカー《スティファー社》と網野との癒着関係を訴える。

しかし、これまで鳴木の友人として協力関係にあった依岡のまさかの裏切りにより、天童は窮地に追い込まれ、網野が新院長に選出されてしまう最悪の結果に……。

鳴木は、院長選で網野に負ける原因となった依岡の裏切りを、天童に謝罪する。しかし天童は、「院長選に破れたからと言って、これで終わりではありません」と強い覚悟を語るのだった──。

そんな中、鳴木と夜長の元に、「因島メンタルケアクリニック」の院長・因島（板尾創路さん）がやってくる。クリニックのオーナーである首藤（前川泰之さん）からの要求に耐えられない因島は、受験を控える娘のためにも院長を辞め、病院に勤務したいと願う。

しかし鳴木は、クリニックが《社会保障搾取ビジネス》をしていると睨む。そこで、鳴木は夜長にあるミッションを言い渡す。すると、その裏にはさらなる闇が潜んでいた……。

そして、友人である鳴木を裏切った依岡。彼に一体何が起きたのか……？なぜ、網野に協力することとなったのか……？

極東大学病院の新院長となり、全権力を握った網野は、ついに鳴木を追い込むため、動き出す──！

そして……網野に立ち向かう鳴木は、ある重大な決断を夜長に告げるのだった……。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜第9話あらすじ＞

「ここから先は、君の力は必要ない」鳴木から突然、クビを宣告されてしまった夜長。

夜長は、石上から「前に進むべき」と背中を押され、しばらく試用期間として「メディエイト・マネジメント」で働くことにする。

すると夜長と石上の元に、腫瘍内科医・川辺千鶴（雛形あきこさん）が求職者として訪れる。川辺は、夜長の亡き母・梨沙が3年前、極東大学病院に入院していた頃の主治医だった。

腫瘍内科医の道を捨ててでも、希望額の年収2,000万円を優先したいと語る川辺をみて、夜長は違和感を覚える。その裏にも、網野院長の影がちらつくのだった……。

一方、天童はスーツ姿の男数人にある話を持ち掛けていた。その後、彼らを見送る天童のスマホのもとへ着信が入る──。

そんな折、鳴木は、網野を追い詰めるべく、最後の勝負を仕掛ける──！鳴木は、Dr.コネクションのオフィスに記者たちを集めて突如会見を開くのだった。その配信を網野も見守るがその行方は…。そして、《ある人物》の協力を得た鳴木の次なる動きとは？！

一方、夜長は亡き母の件で助けられた川辺の力になりたいと奮闘する。そして、夜長の過去が、ついに明かされる。母との別れ、鳴木との出会い──。夜長は、鳴木との出会いの裏に隠された《ある真実》を知ることになる──。

*****

そして、第9話の放送終了直後より、Huluオリジナルストーリー第1話「Dr.Connection はじまりの物語──」の配信がスタートする。

オリジナルストーリーは、鳴木と夜長のはじまりの物語。

「Dr. コネクション」のチラシの「特別報酬あり」という文字に惹かれた夜長は、事務スタッフに応募することに。鳴木は即決で採用し、早速、《紅茶の淹れ方》という最重要業務の研修がスタートする――。

第1話のゲストには、瀬戸利樹が消化器外科医・岡田一隆役として登場する。

鳴木と夜長の出会いはどんな形だったのか。クライマックスに差し掛かった本編と合わせて楽しみたい。