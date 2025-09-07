今夜最終回の日曜劇場『19番目のカルテ』あらすじ。徳重の目の前で赤池が倒れた。一命を取り留めた後「これから一言も喋らない」と宣言された徳重は…＜ネタバレあり＞
主演・松本潤の日曜劇場『19番目のカルテ』の第8話（9月7日よる9時〜）のあらすじが公開されました。
『19番目のカルテ』は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。
原作は富士屋カツヒトによる連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）。脚本は『コウノドリ』シリーズの坪田文が手掛ける。
松本潤演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。
徳重を取り巻くキャストには、整形外科の新米医師・滝野みずきを小芝風花が演じるほか、冷静沈着なエリート外科医・東郷康二郎役に新田真剣佑。
新米内科医・鹿山慶太役には清水尋也、麻酔科医・大須哲雄役に岡崎体育。そして、心臓血管外科医・茶屋坂心役をファーストサマーウイカが演じる。
さらに、魚虎総合病院に総合診療科を新設した張本人でもある院長・北野栄吉役に生瀬勝久、科長も務めるベテランの小児科医・有松しおり役に木村佳乃、徳重の恩師・赤池登役に田中泯など、個性豊かな面々が集結している。
『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（著：富士屋カツヒト、医療原案：川下剛史／コアミックス）
＊以下9月7日放送回のネタバレを含みます。
第8話あらすじ
徳重（松本潤）の目の前で赤池（田中泯）が倒れた──。
赤池がバッド・キアリ症候群という難病を患い、心不全を起こしていることを見抜いた徳重は、魚虎総合病院に緊急搬送する。
茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）のオペにより一命を取り留めたものの、抜本的治療となる肝移植を行わなければ赤池の余命は一ヶ月程であるという残酷な診断が下される。
しかし、赤池は以降の治療を拒否。
そして赤池の治療を願う徳重に対し、あろうことか「これから一言も喋らない」と宣言する。
問診を武器とする総合診療医にとって、沈黙は何よりの痛手…。滝野（小芝風花）は赤池の本意がわからず苦悩するが、一方の徳重は冷静に動き始めていて…!?
「生きる意味」を問う患者に、総合診療医・徳重晃はどんな答えを出すのか──。
「人を診る医師」の物語がついに完結する！