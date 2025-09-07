読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の岩田剛典さん主演ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜よる10時30分〜）。

【写真】バディに感謝のハグをする岩田さん

残すところあと2話となり、亡き父の復讐を果たすための《最後の戦い》が大詰めを迎える中、主人公・鳴木を演じる岩田剛典さん、そして、バディ・夜長を演じる蒔田彩珠さんが、全てのシーン撮影を終えてクランクアップを迎えた。

バディとしての最後の掛け合いを無事撮り終えた二人に花束が贈呈されると、撮影現場は大きな拍手と歓声に包まれた。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

バディとして主人公・鳴木を支え続けた蒔田彩珠さんは、

「夜長のキャラクターはとても明るくて、お調子者で、潜入ミッションのシーンとかはすごい恥ずかしくて緊張しちゃうんですけど、撮影現場の皆さんが、いつもニコニコ笑って、温かく見守ってくれていたので、とても演じやすかったです。 セリフは大変でしたけど、撮影が終わっちゃうことよりも、明日から皆に会えなくなるのが悲しくて…でも、スッキリした気持ちで終われます。本当にありがとうございました！」

と涙を浮かべながら撮影を振り返った。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

そして、座長として本作に挑んだ岩田剛典さんは、

「4ヶ月間、皆様お疲れ様でした！自分にとっては戦いのような思いで臨んだ4ヶ月でした。チームで一緒に戦えたという感覚があって、皆様の一生懸命な頑張りがこの作品を作ったと思いますし、みんなで勝ちに行って、劇中の鳴木の言葉じゃないですけれども、《我々なら可能だ》と、本当に思えるそういう現場だったと思います。 自分の役柄については、本当によく喋ったと思いますし、大きな試練ではありましたけども、こうやって走り切ることができたのは、バディとしてほぼほぼ毎日一緒にいてくれた、彩珠ちゃんのおかげでもあります。 そして、キャストの皆様、ゲストの皆様にも沢山お力添えいただいて、何よりやっぱり、毎日毎日、朝から晩まで一緒に撮影をしてくださった、現場スタッフの皆様、《大変よくできました》と、お伝えしたいです。4ヶ月間、皆様、本当にありがとうございました！」

と笑顔で締めくくった。

9月2日よる10時30分より放送の第9話では、ついに鳴木と夜長の出会いが明かされ、夜長はその裏に隠された《ある真実》を知ることに――。

離れ離れになったバディの行方は？鳴木は父の復讐を果たすことができるのか…？