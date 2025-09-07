「いやぁぁぁ！」日本代表ユニ姿の解説者も唸る！メキシコ相手に絶好機を逃す「南野と一緒に僕も頭を抱えましたね。これは悔しい！」
日本代表は現地９月６日、メキシコ代表とアメリカ・オークランドで対戦している。
相手サポーターが圧倒的に多く、完全アウェーのなか、立ち上がりから押し込むも、中々得点を奪えない。
スコアレスで折り返して迎えた53分には、久保建英がペナルティエリア右でパスを呼び込み、右足でクロス。ファーで待ち構えた南野拓実がボレーシュートを放つが、枠を捉えきれず。ボールはクロスバーの上を越えてしまった。
日本代表のユニホームを着て解説を務める林陵平氏は思わず「いやぁぁぁ！」と声を上げ、さらにこう伝えた。
「完璧な崩しできたけどね。南野と一緒に僕も頭を抱えましたね。これは悔しい！南野、多分今のボレーは１番得意な形だと思うんですよね」
今回の代表戦の直前、所属クラブのモナコで90＋６分に値千金の決勝点を挙げた南野は、69分に前田大然と交代。メキシコからはゴールを奪えなかった。
