俳優のオダギリジョー（49）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。監督のスタイルで影響を受けた大物監督を明かした。

この日、自身が脚本・演出・編集・出演の4役を務めた映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」（25日公開）に出演する池松壮亮、麻生久美子、さらにはドラマ版で出演した「野生爆弾」くっきー！が出演。オダギリはフロアディレクターとして参加した。

オダギリは監督として作品に参加する時、現場では必ずつなぎを着て、赤いブーツを履いた決まったスタイルで参加しているという。池松は「いつも一緒で。なかなか今そうやって、そこまでスタイルがある人っていない」と指摘した。

すると、オダギリは「僕、三谷さんのスタイルから、自分の衣装もああいうつなぎ着るようになったんですけど」と脚本家で映画監督の三谷幸喜氏の影響から今のスタイルになったことを明かした。

「（三谷氏は）もう絶対にスーツにネクタイなんですよ、現場で、監督する時。昔の映画監督がそうだったんですって。皆さんにリスペクトを表す（意味で）。それを聞いて、“うわ、かっこいいな”と思って。でも、なんかタイするの毎日大変じゃないですか。だから僕は逆につなぎにしちゃおうかなって。三谷さんの影響なんです」とした。