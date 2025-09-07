マレーシア移住の優木まおみ、親子留学中の娘2人と“顔出し”ダンス動画を公開「大きくなっててビックリ」「女子3人楽しそう」
マレーシア在住でタレント・実業家の優木まおみ（45）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女（11）、次女（8）と“顔出し”ダンス動画を公開した。
【写真】「大きくなっててビックリ」親子留学中の娘2人との“顔出し”ダンス動画を公開した優木まおみ
「子供たちと風呂あがりの風呂キャンセル界隈撮りました」と紹介し、動画をアップ。ポップな音楽に合わせてノリノリでダンスをする優木と娘2人の姿が映し出されている。
「思春期の娘、これの撮影は企画提案、動き指導から、表情まで演出つけてくれてリール投稿までノリノリでした。okの基準がよくわからない笑」と明かし、「ならばと、母ちゃんは、なんでもやるよね〜。嬉しい、流行りにのらせてもらえて」と娘との交流に喜びをにじませた。
この投稿には「表情も動きも最高に素敵で最高に可愛いです」「女子3人楽しそう」「娘ちゃん達大きくなっててビックリです!!」などのコメントが寄せられている。
優木は2013年の6月に2歳年上の美容師と結婚。14年4月に第1子女児、17年1月に第2子女児を出産した。今年8月から親子留学のため娘2人とマレーシアでの移住生活を始めたことを報告している。
