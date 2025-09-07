ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡¡¡Ö»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³Åê°ÕÍß¡¡¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
¡¡£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤ËÍÉ¤ì¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ÎÆ°¸þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï£±Æü¤Î»ÔµÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤·¡¢¼¿¦¡¢¼º¿¦¤«µÄ²ñ²ò»¶¤«¡¢£±£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ç¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Î½÷À·Ð±Ä¼Ô¤ò¼èºà¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤¹¤ë£³ÆüÁ°¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¤½¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ë¡Ö»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼¿¦¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿¦Ì³¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¸±¤·¤¤É½¾ð¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¡ÖÈè¤ì¤¿¤è¡Á¡×¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Û¤ª¤Ð¤ëÁÇ¤Î»ÔÄ¹¤Î¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¡£¡Ö»Ù±ç¼Ô¤È¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤Î»ä¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤¿£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¿¹¤µ¤óÊÂ¤Ë¤¢¤¶¤È¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤Î»Ñ¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£