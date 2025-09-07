◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本−キューバ（７日・沖縄セルラー那覇）

開幕２連勝中の高校日本代表は、７日午後２時からキューバ戦に臨む。球場入りした小倉全由監督（６８）＝前・日大三監督＝が試合に対する意気込みを語った。

小倉監督は２０１８年１２月、東京高校選抜のコーチとしてキューバへ遠征した経験がある。「個人個人の力があり、身体能力が高いチーム。一人一人の能力が高いのは見てきている。油断せず、一生懸命やります」とカブトの緒を締めた。

今大会３戦目になるが、選手の表情に「気合が入ってきている」と目を細め、試合を重ねるごとに戦う集団になってきている実感がある。ムードメーカーは「中野ですね」と副将・中野大虎投手（大阪桐蔭３年）の名を挙げ、「大きな声で一番、ベンチで中心になっている」と信頼を口にした。

先発投手はサウスポー・下重賢慎（健大高崎３年）に託した。「変化球を低めに投げるので、キャッチャーは結構大変だと思う。低めにしっかり集めてくれれば、いいピッチングできるのかなと思ってます」と期待した。（加藤 弘士）