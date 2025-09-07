◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止され、２日間で２ラウンド３６ホールの短縮競技となった。最終ラウンドの最終組が９番を終了。３人の首位タイからスタートした柏原明日架（富士通）が前半の９ホールを３バーディー、ボギーなしの３３で回り、通算１１アンダーで単独首位と抜け出した。柏原は３週前のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶりの復活優勝。その勢いは続き、首位タイで第１ラウンドを終えた後「取り組んでいることができています。バーティーパットの距離が短くなっています」と自信あふれる表情で話した。好調の２９歳は今季２勝目、通算４勝目を目指す。

１打差の２位に、首位タイから出た荒木優奈（Ｓｋｙ）、９位からスタートして１０番までに５つスコアを伸ばした永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）が続く。２打差の４位に尾関彩美悠（ＪＦＥスチール）政田夢乃（なないろ生命）が追う。首位タイからスタートの稲垣那奈子（三菱電機）は前半の９ホールを２バーディー、２ボギーの３６とスコアを伸ばせず、３打差６位に後退した。

３６ホールの短期決戦は勝負のサンデーバックナイン（最終日の後半９ホール）に入った。