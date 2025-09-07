◆米大リーグ オリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースが悪夢の２戦連続サヨナラ負けを喫して、５連敗となった。

敵地ながら、球場全体が大記録への期待感が包まれた中で、一気に流れが変わった。先発した山本由伸投手（２７）は９回２死まで出した走者は２四球のみで、無安打無失点。日本人では野茂、岩隈に続く３人目（４度目）のノーヒットノーランまであと１人と迫っていたが、カウント２ボール、１ストライクから内角のカットボールをホリデーに右翼へ運ばれて、１７号ソロで初安打を許したところでマウンドを降りた。

ドジャースは３―１とリードをしてあと１アウトだったが、２番手のトライネンが二塁打と２四死球で満塁のピンチを迎えると、カウザーに四球を与えて押し出しで１点差。なおも２死満塁でマウンドにはスコットが上がったが、リベラに２点適時打を浴びてサヨナラ負けとなった。

ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者の「Ｘ」（旧ツイッター）の投稿によると、１９６１年以降で、９回２死まで無安打に抑えられながら勝利したチームは、この日のオリオールズが、２３年９月１０日のヤンキース（ブルワーズ戦）以来９度目だという。

だが、これまでの８例は、いずれも９回２死までは０―０の同点だったため、ドジャースは９回２死まで無安打無失点投球をしてリードしながら、９回で逆転負けを喫した初のチームとなった。

山本は「試合に勝ちきれなかったのはすごく悔しいですし、チームもすごく苦しい状況ではありますけど、何とか全員で戦っていって、残りの試合を１つでも多く勝っていけたらなと思います」と振り返っていた。