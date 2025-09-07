９月10日の世界自殺予防デーから10月10日の世界メンタルヘルスデーまでの１か月間に、２万320をキーワードにしたイベント「ステップアップチャレンジ2025」を、NPO法人の「東京英語いのちの電話」（TELL)が企画し、参加を呼びかけている。

２万320は、昨年、国内で自殺で亡くなった人の数。厚生労働省によると、総数は1978年の統計開始以来２番目の少なさだが、小中高生の数は529人と、80年の統計開始以来で最多だった。

ステップアップチャレンジは、１か月の間に、２万320歩を歩いたり、２万320メートルを走ったりなど、この数を使った運動や活動を行う。個人や家族、学校、職場の仲間など、参加の形も自由。期間中、東京や沖縄など全国の４か所に参加者が集まり一緒に歩く行事もある。SNSで活動を紹介する際は、「#StartTheConversation」や「#STEPUP2025」のハッシュタグを使うと共通の仲間が見つかりやすくなる。

この数を通じて、亡くなった人を悼み、生きるつらさを抱えた人が悩みを気軽に話したり、ためらうことなく助けを求められる環境作りへの意識を高めてほしいという。

主催のTELLは、日本国内で英語による悩み相談などメンタルヘルスケアの対応に取り組む特定非営利活動法人。イベント参加費の1500円は、ボランティア相談員の養成費用や、運営するメンタルヘルスクリニック（日本語でも可能）を低所得者が利用する際の料金援助などに充てられる。

TELLで広報などを担当するアウトリーチディレクターの奥野リチャードさんは、「小中高生の自殺増加は深刻な問題。メンタルヘルスはだれにも関連する身近な問題であるとの認識を広げ、支援態勢の改善などにつなげていきたい」と話している。

概要はこちら（英語だが、ブラウザーの自動翻訳機能で日本語にできる）