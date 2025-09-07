タレントでインフルエンサーの安井南（21）が6日、X（旧ツイッター）を更新。タレント中川翔子の個人事務所「miracle（ミラクル）」所属になったことを報告した。

安井は22年、中川のシングル「きみのまんまが いいんだよ」のカップリング曲「雲の上に雲はなくて」のデュエット相手に900人のオーディションから選ばれた。約2年間フリーランスで活動してきた安井だが、「この度、中川翔子さんの新事務所、miracle所属となりました！」と発表。「有難いことに、色々な事務所とお話をさせて頂きましたが、私がピンチの時に、毎回1番最初に手を差し伸べてくれる大好きなしょこたん先生の事務所にしました！」と経緯を説明した。

中川も同じタイミングでXを更新。中川のアパレルブランド「mmts（マミタス）」でコラボした経験のある画家の小野裕人氏も「miracle」所属となり、中川は、「もう個人事務所じゃなくなった！様々な方向の未来へキラキラミラクルが起きますように！お仕事オファーお待ちしてます。わたしもお仕事頑張ります！」と意気込みを示した。