W杯への試金石…難敵メキシコと戦う日本代表の採点受付中
[9.7 国際親善試合 日本-メキシコ オークランド]
日本代表は7日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
メキシコはFIFAランキング13位(日本は17位)。過去の通算対戦成績は日本の1勝4敗(5得点9失点)となっている。かつて日本を指揮したハビエル・アギーレ監督率いるメキシコに対し、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 3 渡辺剛
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 20 久保建英
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 25 荒木隼人
DF 2 菅原由勢
DF 16 関根大輝
MF 14 伊東純也
MF 21 佐野海舟
MF 26 望月ヘンリー海輝
MF 13 鈴木唯人
MF 17 藤田譲瑠チマ
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 18 町野修斗
FW 24 細谷真大
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。
