NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。オリックスは山下舜平大投手と来田涼斗選手を1軍登録し、山田修義投手と山中稜真選手を登録抹消しました。

山下投手は2023年度のパ・リーグ新人王に輝いた23歳。今季は3月のオープン戦登板時にアクシデントがあり、その後はファームで調整を続けていました。ファームでは今季7試合に登板(うち4試合に先発)し、2勝2敗で防御率3.15を記録しています。

今季1軍初昇格の山下投手は、この日の日本ハム戦に先発予定。カード3連勝をかけて福島蓮投手と投げ合います。

同じく昇格の来田選手は今季40試合に出場して打率.245、2本塁打、5打点です。直近では7月30日の西武戦に先発するも無安打に終わり、8月2日に抹消されていました。

一方、抹消となった山田投手は今季26試合にリリーフ登板し、2勝2敗11HPで防御率4.35。8月27日の昇格後、登板した4試合はそれぞれ1イニングずつを投げすべて無失点に抑える好投を見せていました。

同じく抹消の山中選手は2024年ドラフト4位で三菱重工Eastからオリックスに加入した24歳。今季は19試合に出場し打率.122、1本塁打、3打点を記録しています。直近では9月2日ソフトバンク戦の9回に代走で出場していました。