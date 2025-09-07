»³ËÜÍ³¿¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¡Ä 9²óÅÓÃæ10K¡õ1¼ºÅÀ¤Î°µ´¬Åêµå¤â°Ì´¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡¡HRÈïÃÆ¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤´é¤ß¤»¤ë¤â¹ßÈÄ»þ¤Ï¾Ð´é
¡þMLB ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º4¡ß-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢8²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö10Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£9²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ËÉõ¤¸¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢·ÑÅê¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç12¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢½øÈ×¤«¤é¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£3²ó¤ÏÌµ»à¤«¤é2»Íµå¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£4²ó°Ê¹ß¤Ï°ì¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤âµö¤µ¤º¡¢3²ó¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤ë°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£ÂÇÀþ¤â3ÅÀ¤ò±ç¸î¤·¡¢°ìÅÙ¤â°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢9²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÃ£À®¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¿Í¤ËÇ÷¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼Áª¼ê¤Ë94.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152¥¥í¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥È¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï8²ó2/3¤Ç112µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶10¡¢Í¿»Íµå2¡¢1¼ºÅÀ¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°Î¶ÈÌÜÁ°¤Î°ìÈ¯¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ßÈÄ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÊá¼ê¤Î¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÁª¼ê¤äÆâÌî¼ê¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤é¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢»³ËÜÅê¼ê¤È¥Ï¥°¡£¤½¤Î¸å¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥Ï¥°¤Ë¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤äÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤¿¤¨¤ëÃæ¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¡¢12¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤é·ÑÅê¤·¤¿2ÈÖ¼ê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÁª¼ê¤¬3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢2ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£5Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£