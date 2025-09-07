10 月 3 日（金）深夜 24 時 12 分放送スタート!ドラマ24『ひと夏の共犯者』 今作が連続ドラマ初出演＆初主演・橋本将生（timelesz）！主人公・巧巳の推しのアイドル「片桐澪」を演じるのは恒松祐里！彼女の中には、もう１つの人格「眞希」がいて...。さらに、巧巳×澪の２ショット役写真も解禁！

ドラマ24

主人公・巧巳の推しアイドル「片桐澪」を演じるのは…

恒松祐里！

彼女の中には、もう１つの人格「眞希」がいて

眞希に翻弄される巧巳は、どこまでも堕ちていき…！？

２つの人格をもつヒロインを演じます！

テレ東では、10 月 3 日（金）から、ドラマ 24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜 24 時 12 分～）を放送します。

原作は、「財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～」（テレ東）、「ディアマイベイビー～私があなたを⽀配するまで～」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナル WEB 漫画。

「最愛の推しは、殺⼈犯かもしれない…。」⼤学⽣の主⼈公・岩井巧⺒が、推しのアイドル・⽚桐澪との夢のような同居⽣活を送るうちに、彼⼥の中にはもう１つの⼈格「眞希」がいることに気が付く…。巧⺒は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼⼥のために全て９月 7 日（日）お昼 12 時 WEB 解禁テレビ東京プロモーション部2025 年 9 月吉日を捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、⾃分の⼿を汚しながらも墜ちていく男の逃避⾏ラブサスペンスを連続ドラマ化します。



本作の主⼈公で、推し活以外に夢中になれるものもなく冴えない日々を送る⼤学 3 年⽣・岩井巧⺒を連続ドラマ初出演＆初主演の橋本将⽣（timelesz）が務めることは既報の通りですが、今回は、巧⺒の前に現れ、同居⽣活を送る⼀⽅、ふたつの⼈格を抱え、事件の容疑者として疑いをかけられる物語のヒロイン・⽚桐澪（かたぎり・みお）／眞希（まき）を演じるキャストを解禁します︕

2 つの⼈格を持つアイドルという難役に挑むのは、「全裸監督」シーズン 2（Netflix）のニューヒロイン役で注⽬を集め、NHK 連続テレビ⼩説「おかえりモネ」（NHK）への出演、「ガンニバル」シーズン 2（ディズニープラス）では物語のキーパーソンを演じるなど、確かな演技⼒で多岐に渡り活躍をしている実⼒派俳優・恒松祐⾥。頑張り屋としてファンに愛されているアイドルとしての「澪」と、冷酷で妖艶なもう 1 つの⼈格「眞希」という正反対の⼆⾯性をどのように演じ分けるのか̶。さらに本編では、アイドルグループ・AMEL の MIO としてステージに⽴ち、実際に歌やダンスに挑戦するシーンも描かれます。撮影前には徹底したレッスンを重ね、アイドルとしての輝きと、彼⼥が抱える“裏の顔”とのギャップを体現。演技のみならず新たな挑戦を果たす姿にもぜひご注⽬ください。



アイドルグループ・AMEL のメンバー・⽚桐澪。穏やかで優しく、ひたむきに努⼒するアイドルとして多くのファンを魅了してきた。しかし、その裏には誰にも明かされることのなかった“もうひとつの⼈格”が眠っていた̶。過去のある出来事をきっかけに⽣まれた⼈格「眞希」。眞希は⻑らく姿を消していたが、やがてミュージシャン・海⽃との出会いが運命を変える。恋⼈関係となったものの、海⽃は DV 気質の男であり、眠っていたもう１つの⼈格「眞希」が再び⽬を覚ます。澪は眞希の記憶を共有しておらず、澪⾃⾝は⼆重⼈格であることに気が付いていない。

純真なアイドルとしての澪と、冷酷で妖艶な眞希̶。2 つの⼈格をもつ彼⼥の存在が、物語を⼤きく動かしていきます。







そして、今回の解禁では、ヒロイン・⽚桐澪／眞希に加え、主⼈公・巧⺒、そして巧⺒と澪が並ぶ姿を収めた役写真を⼀挙公開︕

可憐でひたむきなアイドルとしての澪、冷酷で妖艶なもう 1 つの⼈格・眞希、日々に閉塞感を抱えながらも“推し”との出会いによって運命を揺さぶられていく巧⺒。役写真を通して映し出されたキャラクターたちの素顔が、物語の⾏⽅をより⼀層期待させる仕上がりとなっています。巧⺒が経験するひと夏の幻のような恋の⾏⽅、そしてすべてを賭けた共犯の結末は―!?

テレ東が贈る、危険で切ない逃避⾏ラブサスペンスにご期待ください︕︕



≪出演者コメント≫

◆恒松祐⾥ ／⽚桐澪・眞希 役



アイドルグループ AMEL のメンバー・⽚桐澪。穏やかで誰に対しても優しく、努⼒を惜しまない頑張り屋としてファンに愛されている。しかし、その裏には澪を守るために⽣まれたもうひとつの⼈格「眞希」が存在する。眞希は冷静でクールな性格に加え、どこか妖しげな魅⼒を持ち、頭の回転も速い。その厭世的な⾔動は、澪が抱えてきた過去の痛みを映し出す存在でもある。純真なアイドルと、冷酷なもうひとつの顔̶。正反対な２つの⼈格が、物語を⼤きく揺さぶっていく。【コメント】初めて⼆重⼈格（解離性同⼀性障害）の役を演じることになり、新たな挑戦をさせていただけるというワクワクする気持ちと怖さが⼊り交じっています。いざ準備をしてみると澪と眞希、⼆⼈分の役作りが必要で⼤変だこりゃ！となっています(笑)⼆⼈の気持ちに寄り添えるよう丁寧に演じていきたいです。“夏休みの⻘春”のようなシーンもあるので、楽しめるシーンは全⼒で楽しみたいです︕あと、歌って踊るアイドルシーンもあるのでお楽しみに…！皆さんと協⼒して素敵な作品を届けられるよう頑張ります。≪原作情報≫

タイトル：『ひと夏の共犯者』 著者：原作／MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京 漫画／みやとみや 構成／かるちぃ ©AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京 ©花井カオリ・miyatomiya・karuchee ◆ピッコマURL：https://piccoma.com/web/product/178349?etype=episode ※ピッコマにて独占配信中

≪イントロダクション≫

⼤学 3 年⽣の主⼈公・岩井巧⺒（橋本将⽣）は、アイドルグループ AMEL の MIO こと⽚桐澪（恒松祐⾥）を推していた。その笑顔は、日々の⽀えだった。しかし、⼈気ミュージシャン・海⽃との熱愛報道を知り、ショックを受ける。⼼の傷を癒やすために訪れた⽥舎の亡き祖⽗の家の前で、巧⺒は偶然、⾏くあてがなく⾬に濡れた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け⼊れ、夢にまで⾒た推しアイドルとの同居⽣活が始まる。⼀緒に過ごす中で、巧⺒は澪の中にもう 1 つの⼈格「眞希」がいることに気が付く。そして「熱愛報道のあった海⽃が死亡した」というニュースが報じられ、「彼⼥は殺⼈犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。信じたいのに、疑わずにいられない。そして、巧⺒は眞希に翻弄されながらも、愛ゆえに踏み出す。「最愛の推し」を守るために、そして共犯者になるために。これは、“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避⾏ラブサスペンス。

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「ひと夏の共犯者」

【放送日時】

2025 年 10月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分～24時42分 放送

【放送局】

【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 深夜24時00分～24時30分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

【原作】

MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京「ひと夏の共犯者」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京刊)

【主演】

【出演】

橋本将生（timelesz）

恒松祐里

【脚本】

開真理 守口悠介

【監督】

八重樫風雅 渡邉裕也 佐藤リョウ

【音楽】

佐久間奏

【チーフプロデューサー】

祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】

藤田絵里花（テレビ東京）山下宏樹（PROTX) 難波裕介（PROTX)

【協力プロデューサー】

元村次宏（東通企画）

【制作】

テレビ東京 PROTX

【製作著作】

「ひと夏の共犯者」製作委員会

【公式HP】

