「成田空港の到着ロビーにいたところ、宮根誠司さんがゲートから出てきたんです。野球帽にトレーナー、ジャージーにスニーカーというラフな格好でした。キャリーケースを引きながらで、どこか海外からの帰りのようでした。宮根さんのまわりには2、3人の男女がいました」（居合わせた空港利用者）

司会を務める『情報ライブ ミヤネ屋』（読売テレビ・日本テレビ系）が、7月で20年めに突入したばかりの宮根誠司。宮根は「気づいたら20年になっていた。平時はとても楽しく、みなさんがほっと一息つける番組でありたいですし、もし大きな災害や緊急事態が起こったときには、いちばん頼りにされる番組であり続けたい」とコメントしている。

その宮根は、例年、8月のお盆の時期に夏休みを取ることが恒例になっていた。8月25日の放送では、オープニングで「宮根誠司が夏休みのため、読売テレビの西山耕平が進行を務めます」と述べ、宮根の休暇をアナウンスしていた。また、同じく宮根がMCを務める『Mr.サンデー』（フジテレビ系）も、8月24日の放送で宮根が休むことを告げていた。芸能関係者はこう話す。

「宮根さんは月曜日から金曜日は大阪で『ミヤネ屋』、土曜日に東京に移動して、日曜日に『Mr.サンデー』の出演しています。『Mr.サンデー』は放送開始から15年めで、15年間はほぼ1週間、お休みがない状態が続いてきました。毎年、夏に取る休暇はとても貴重でしょう。また、宮根さんは2022年、一般女性と離婚しています。そんなこともあり、休暇は身近なスタッフと一緒に過ごしたのではないでしょうか」

もっとも、空港のゲートから出てきた宮根は“お疲れ顔”。

「宮根さんは日焼けして、どこかボーッとした様子でした」（前出・空港利用者）

“休みボケ”を乗り越え、仕事に復帰してほしい。