ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡ÖÀÎÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¡¡¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¡Ö¤â¤¦¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¡Ê25Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡ÖÌîÀ¸ÇúÃÆ¡×¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£Æ±ºî¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤Î4Ìò¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢ËãÀ¸¤Ï¡Ö¡È¤¤¤¨¡É¤Ã¤Æ¥»¥ê¥ÕÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È3¿Í¤ËÅê¤²¤«¤±¡£¡Ö¡È¤¤¡É¤È¡È¤¨¡É¡£¡È¤¤¤¨¡É¤òÀ¨¤¤¡¢ÀÎÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï¿²»Éô¤µ¤ó¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡È¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡È¤¤¤¨¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤Ã¤´¤¤µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¡È¤¤¤¨¡É¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡£¡È¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¡¢º£¤¤¤¨¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡×¤ÈËãÀ¸¡£¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ì¤¬¤â¤¦¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£