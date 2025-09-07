アニメの舞台やアイドルゆかりの地をファンが巡る「聖地巡礼」に、静岡県が力を入れている。

首都圏に近く、富士山や駿河湾など風光明媚（めいび）な名所に恵まれた静岡県には、多くの“聖地”がある。観光と結びつけることで、大きなビジネスチャンスとなるため、県はＰＲに取り組んでいる。（榎田翔太）

アニメ

県は昨年度（１０月〜２月）、人気テレビアニメ「ゆるキャン△」のスタンプラリーを実施した。静岡経済研究所（静岡市）が参加者アンケートを基に算出した県内への経済波及効果は、４億９８１０万円に上ったという。２０２１年度スタンプラリーの経済波及効果（４億１１４８万円）を上回ったといい、県は県外客の誘致増が成功の要因とみている。

県によると、昨年度の参加者は８３３０人で、県内在住者が３８９１人で、県外在住者が４４３９人だった。参加者１人当たりの消費支出額は、県内者が３万５４０５円、県外者が６万１７６５円。いずれも県外者が県内者を上回る結果となった。

参加者の半数以上から「静岡県の知らなかった観光地を知ることができた」との回答があり、スタンプラリーが、県内各地の魅力を知るきっかけになったようだ。

県観光情報ウェブサイト「ハローナビしずおか」は、人気アイドル「乃木坂４６」などの「坂道グループ」が県内で撮影したミュージックビデオ（ＭＶ）のロケ地を紹介している。

県観光振興課が、各市町からＭＶ撮影のロケ地情報を収集し、乃木坂４６の１０曲、櫻坂４６の３曲、日向坂４６の２曲で使用されたロケ地を紹介している。同課担当者は「自然環境に恵まれ、都内から日帰りできることもあり、ロケ地に適しているようだ」と解説する。

ロケ協力も

静岡市は、市内で行われる映画やテレビなどの撮影の際、エキストラの確保や撮影交渉などの支援を行うなど、ロケ地の誘致に力を入れている。

ＭＶや映画、ドラマのロケ誘致に取り組む市のフィルムコミッションによると、２３年発売の乃木坂４６の「考えないようにする」のＭＶでは、同年８月上旬にＪＲ用宗駅や県立美術館、市役所静岡庁舎本館など「オール静岡市」でロケが行われたという。市は公式ホームページに特設ページを作り、ＳＮＳで発信すると反響があり、ロケ地の一つである旧エンバーソン住宅では、２３年度の来場者数が前年度比１・８５倍に増えるなど、多くのファンが聖地巡礼を楽しんだという。

フィルムコミッション担当者は「聖地巡礼を通じて静岡市のファンを増やしていきたい。ロケ地以外の魅力的な場所も楽しんでもらい、市外、県外者の誘客につなげたい。市民にもＭＶなどで市内の魅力を再認識してもらいたい」と話している。