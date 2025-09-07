「オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）

ドジャースが悪夢の２戦連続サヨナラ負けで５連敗。米データサイトの「Ｃｏｄｉｆｙ」はこの一戦の勝利グラフを公開。ドジャースが９９％まで迫っていた中、痛恨の急降下を「想像を絶する」と伝えた。

三回に大谷の遊ゴロ間に先制点を奪うと、ベッツが２打席連続タイムリーで計３点のリードを奪った。先発の山本由伸投手はゲームを支配する投球で九回２死まで毎回の１０奪三振の快投を見せた。

ここでグラフの曲線は９９％へ到達。誰もがノーヒットノーランの快挙、そしてドジャースの連敗ストップを信じていた。だがホリデイにソロ本塁打を浴びたところで山本は降板。それでも勝利の流れは揺るぎなく、敵地のファンが快投の右腕にスタンディングオベーションする異例の光景が広がった。

ロバーツ監督はトライネンを投入。だが二塁打と四死球で満塁のピンチを招くと、痛恨の押し出し四球で１点差に迫られた。指揮官はトライネンをあきらめスコットを投入したが、逆転サヨナラの中前２点打を浴びた。山本にあっぱれの拍手を送っていたオリオールズファンが、今度は自軍の奇跡の逆転劇に大興奮となった。

ドジャースナインに重くのしかかった現実。まさに天国から地獄の敗戦劇を物語る急転直下のラインだった。