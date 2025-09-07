ポルノグラフィティ、新曲「THE REVO」ジャケット公開＋TikTokで楽曲一部先行配信
ポルノグラフィティが10月4日(土)に先行配信、11月19日(水)にパッケージリリースする新曲「THE REVO」のジャケットが公開された。また本日より、楽曲の一部がTikTokにて先行配信スタートしている。
本楽曲は10月4日(土)に放送スタートするTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のオープニングテーマ。ポルノグラフィティは2016年放送の“ヒロアカ”第1期も担当し、オープニングテーマ「THE DAY」を送り出した。
それから約9年、FINAL SEASONにおいて「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められているのが新曲「THE REVO」だ。シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディと、”脳内の革命”という印象的なテーマの歌詞となっており、TVアニメの完結にポルノグラフィティとしてどんな色を添えるのか、その全貌に注目が集まる。
公開された「THE REVO」のジャケットは、逆風の中で最も美しく機能する風見鶏を使用したアートワーク。風に抗わず、流されず、自らの方角を指し続ける強さが表現されている。なおアニメ盤のジャケットは今後発表となる。
■「THE REVO」配信リリース
2025年10月4日(土)先行配信スタート
https://pornograffitti.lnk.to/THEREVO
■「THE REVO」パッケージリリース
2025年11月19日(水)発売
https://pornograffitti.lnk.to/therevo_CD
【初回生産限定盤BD】
収録曲：3曲
※初回生産限定盤特典映像
・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO
・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING
封入：「THE REVO」PHOTO BOOK
価格：￥2,700(税込)
【初回生産限定盤DVD】
収録曲：3曲
※初回生産限定盤特典映像
・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO
・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING
封入：「THE REVO」PHOTO BOOK
価格：￥2,500(税込)
【通常盤】
収録曲：3曲
価格：￥1,500(税込)
【期間生産限定盤】(アニメ盤)
収録曲：3曲
映像特典：ノンクレジット映像
価格：￥1,800(税込)
■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
2025年10月4日より放送開始
放送日程：毎週土曜夕方5:30
放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット
※一部地域を除く
▼スタッフ
原作：堀越耕平(集英社 ジャンプコミックス刊)
総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美
シリーズ構成：黒田洋介(スタジオオルフェ)
キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳
美術監督：池田繁美・丸山由紀子(アトリエムサ) 色彩設計：菊地和子(Wish)
撮影監督：澤 貴史 3DCG監督：安東容太 編集：坂本久美子
音響監督：三間雅文 音楽：林ゆうき
オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
▼声の出演
緑谷出久：山下大輝
オールマイト：三宅健太
死柄木弔：内山昂輝
オール・フォー・ワン：大塚明夫／神谷浩史
and more Heroes & Villains…
公式サイト：http://heroaca.com/
公式X：http://twitter.com/heroaca_anime
公式Instagram：http://instagram.com/heroaca_insta/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@heroaca_anime
読売テレビ番組公式ホームページ：http://www.ytv.co.jp/heroaca/
■ファンクラブツアー＜FANCLUB UNDERWORLD 6＞
09月29日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
09月30日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open13:00 / start14:00
09月30日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open17:00 / start18:00
10月04日(土) 愛知・COMTEC PORTBASE
open17:00 / start18:00
10月05日(日) 愛知・COMTEC PORTBASE
open13:00 / start14:00
10月08日(水) 北海道・Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
10月10日(金) 新潟・NIIGATA LOTS
open18:00 / start19:00
10月14日(火) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE
open18:00 / start19:00
10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE
open13:00 / start14:00
10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE
open17:00 / start18:00
10月19日(日) 香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
10月22日(水) 広島・広島 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
10月23日(木) 広島・広島 CLUB QUATTRO
open13:00 / start14:00
10月25日(土) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
10月28日(火) 東京・Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
10月29日(水) 東京・Zepp Haneda
open13:00 / start14:00
10月29日(水) 東京・Zepp Haneda
open17:00 / start18:00
10月31日(金) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
※開場・開演時間は変更になる場合がございます
▼チケット
9,900円(税込)
※お名前入りオリジナル紙チケットでのご入場(事前郵送)
※入場時に会場規定のドリンク代が別途必要
特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/
関連リンク
◆ポルノグラフィティ オフィシャルサイト
◆ポルノグラフィティ オフィシャルX
◆ポルノグラフィティ オフィシャルInstagram
◆ポルノグラフィティ オフィシャルFacebook
◆ポルノグラフィティ オフィシャルYouTubeチャンネル