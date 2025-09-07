ポルノグラフィティが10月4日(土)に先行配信、11月19日(水)にパッケージリリースする新曲「THE REVO」のジャケットが公開された。また本日より、楽曲の一部がTikTokにて先行配信スタートしている。

本楽曲は10月4日(土)に放送スタートするTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のオープニングテーマ。ポルノグラフィティは2016年放送の“ヒロアカ”第1期も担当し、オープニングテーマ「THE DAY」を送り出した。

それから約9年、FINAL SEASONにおいて「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められているのが新曲「THE REVO」だ。シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディと、”脳内の革命”という印象的なテーマの歌詞となっており、TVアニメの完結にポルノグラフィティとしてどんな色を添えるのか、その全貌に注目が集まる。

▲「THE REVO」初回生産限定盤

▲「THE REVO」通常盤

公開された「THE REVO」のジャケットは、逆風の中で最も美しく機能する風見鶏を使用したアートワーク。風に抗わず、流されず、自らの方角を指し続ける強さが表現されている。なおアニメ盤のジャケットは今後発表となる。

■「THE REVO」配信リリース

2025年10月4日(土)先行配信スタート

https://pornograffitti.lnk.to/THEREVO ■「THE REVO」パッケージリリース

2025年11月19日(水)発売

https://pornograffitti.lnk.to/therevo_CD 【初回生産限定盤BD】

収録曲：3曲

※初回生産限定盤特典映像

・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO

・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING

封入：「THE REVO」PHOTO BOOK

価格：￥2,700(税込) 【初回生産限定盤DVD】

収録曲：3曲

※初回生産限定盤特典映像

・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO

・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING

封入：「THE REVO」PHOTO BOOK

価格：￥2,500(税込) 【通常盤】

収録曲：3曲

価格：￥1,500(税込) 【期間生産限定盤】(アニメ盤)

収録曲：3曲

映像特典：ノンクレジット映像

価格：￥1,800(税込)

■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』

2025年10月4日より放送開始

放送日程：毎週土曜夕方5:30

放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット

※一部地域を除く ▼スタッフ

原作：堀越耕平(集英社 ジャンプコミックス刊)

総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美

シリーズ構成：黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳

美術監督：池田繁美・丸山由紀子(アトリエムサ) 色彩設計：菊地和子(Wish)

撮影監督：澤 貴史 3DCG監督：安東容太 編集：坂本久美子

音響監督：三間雅文 音楽：林ゆうき

オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

▼声の出演

緑谷出久：山下大輝

オールマイト：三宅健太

死柄木弔：内山昂輝

オール・フォー・ワン：大塚明夫／神谷浩史

and more Heroes & Villains…

公式サイト：http://heroaca.com/

公式X：http://twitter.com/heroaca_anime

公式Instagram：http://instagram.com/heroaca_insta/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@heroaca_anime

読売テレビ番組公式ホームページ：http://www.ytv.co.jp/heroaca/

■ファンクラブツアー＜FANCLUB UNDERWORLD 6＞

09月29日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

09月30日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open13:00 / start14:00

09月30日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open17:00 / start18:00

10月04日(土) 愛知・COMTEC PORTBASE

open17:00 / start18:00

10月05日(日) 愛知・COMTEC PORTBASE

open13:00 / start14:00

10月08日(水) 北海道・Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

10月10日(金) 新潟・NIIGATA LOTS

open18:00 / start19:00

10月14日(火) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE

open18:00 / start19:00

10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE

open13:00 / start14:00

10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE

open17:00 / start18:00

10月19日(日) 香川・高松festhalle

open17:00 / start18:00

10月22日(水) 広島・広島 CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

10月23日(木) 広島・広島 CLUB QUATTRO

open13:00 / start14:00

10月25日(土) 福岡・Zepp Fukuoka

open17:00 / start18:00

10月28日(火) 東京・Zepp Haneda

open18:00 / start19:00

10月29日(水) 東京・Zepp Haneda

open13:00 / start14:00

10月29日(水) 東京・Zepp Haneda

open17:00 / start18:00

10月31日(金) 宮城・SENDAI GIGS

open18:00 / start19:00

※開場・開演時間は変更になる場合がございます

▼チケット

9,900円(税込)

※お名前入りオリジナル紙チケットでのご入場(事前郵送)

※入場時に会場規定のドリンク代が別途必要

特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/

