敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦に先発。あと1死のところでノーヒットノーランの快挙を逃した。8回2/3を投げ、1安打1失点10奪三振の快投。最後はライトへの本塁打で記録は途切れたが、日本のファンからは右翼手パヘスの動きに嘆き節が上がった。

まさかの光景だった。9回2死までノーヒットでこぎつけた山本。しかし、ここで1番ホリデイに右翼へ特大なフライを打たれた。打球はフェンス最上部付近に当たってグラウンドへ。一瞬、二塁打と思われたが、審判が腕を回して本塁打の判定となった。この打球に右翼手パヘスはキャッチに行かず、クッションボールを待って処理した。

X上のファンからは「パヘスはなぜホームランキャッチを試みないのか…」「トライだけでもしてくれ」「あれチャレンジして捕れたら英雄だったのに」「一か八かでも捕球にトライして欲しかった」などの声。もちろん捕れる保証はなく、シーズン終盤で怪我は避けるべきで責められないものの、やりきれない思いが噴出した。

ここで山本は降板したが、救援陣がここから打ち込まれ、まさかの逆転サヨナラ負け。衝撃的な展開で5連敗となった。



（THE ANSWER編集部）