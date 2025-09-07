¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×ELSEE¡¢10·î9Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×ELSEE¡Ê¥¨¥ë¥·¡¼¡Ë¤¬¡¢º£½©¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
È¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÂÃ«duo MUSICEXCHANGE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¼ç´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãDANCE¡ß£µ-DANCEQUINT-¡äLimited Live¤Ë¤Æ¡£
ELSEE¤ÏAKARI¡¢KARIN¡¢NANAMI¡¢PONO¡¢HINA¤Î5¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎAKARI¤Ï¡¢2019Ç¯¡Á20Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÈNizi Project¡É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¡ÖPOW POW¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç·×3¶Ê¤òÈ¯É½¸å¡¢10·î9Æü¤ËSony Music Labels¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
10·î9Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖWondrous¡×(ÆÉ¤ß¡§¥ï¥ó¥À¥é¥¹)¤Ï¡¢Giga & TeddyLoid¤Ë¤è¤ë¡ÖPOW POW¡×°ÊÍèELSEE¤Ø¤ÎÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÄó¶¡³Ú¶Ê¡£ËÜÆü¤è¤êiTunes Store¡¢Apple Music¡¢Spotify¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Í½ÌóÃíÊ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢iTunes Store¤Ç¤Ï±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Ë¡ÖELSEE¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¸ÂÄê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¥¤¥¹¡×¡¢Apple Music¤ÈSpotify¤Ç¤Ï¡ÖWondrous¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¸ì¤ë¡ª¸ÂÄêÆ°²è¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ëÀ®¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Major Debut Song¡ÖWondrous¡×
2025Ç¯10·î9Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡ú¡ÖWondrous¡×ÇÛ¿®Í½ÌóÆÃÅµ
iTunes Store¡¢Apple Music¡¢Spotify¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Í½ÌóÃíÊ¸ÆÃÅµ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.elsee.jp/news/in.html?id=576964
¡¦iTunes StoreÍ½ÌóÃíÊ¸ÆÃÅµ
±þÊç´ü´Ö¡§9/7(Æü)0:00¡Á10/8(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
±þÊç¼ÔÁ´°÷¡§ELSEE¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¸ÂÄê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¥¤¥¹
ÇÛ¿®Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ELSEE.lnk.to/Wondrous_Single/itunes
¤´±þÊç¡¦ÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sonymusic.co.jp/event/105076
¡¦Apple Music/SpotifyÍ½ÌóÃíÊ¸
ÆÃÅµ´ü´Ö¡§9/6(ÅÚ)19:30¡Á10/8(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
Í½ÌóÃíÊ¸¤ò¤·¤¿ÊýÁ´°÷¡§¡ÖWondrous¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç¸ì¤ë¡ª¸ÂÄêÆ°²è¡×
ÇÛ¿®Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ELSEE.lnk.to/_Wondrous_Single
