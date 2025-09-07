サンコーは、目の前で揚げられる卓上超小型電気フライヤー『コンパクトフライヤー「カラリ２」』を2025年9月5日に発売しました。実売価格は9800円（税込）。

『コンパクトフライヤー「カラリ２」』

記事のポイント 目の前で食材を揚げられる小型卓上フライヤーは、一人で揚げ物を楽しむときだけでなく、家族や友人との食事やパーティーなどにも使えます。油の使用量も少なくて済むので経済的です。鍋が丸ごと洗えて手入れが楽なのもうれしいポイント。

本製品は、卓上で揚げたてを楽しめる、コンパクトな電気フライヤーです。串揚げに便利なソケットや、油切りスペース一体型で油跳ねを防ぐドーム形状のフタなどを備えています。

初代の『おひとりさま用フライヤー「カラリ」』は、累計出荷台数1万8千台を突破。新作の「カラリ２」は、従来の「カラリ」を改良して登場しました。

油は500mlから最大900mlまで投入可能。一般的な揚げ物の油の使用量よりも少ない油でしっかり揚げ物ができ、食材を入れても油の温度が下がりにくいように設計されています。温度調整は約50〜200℃まで、無段階で調整が可能。

鍋部分はフッ素コート加工されており、取り外して丸ごと洗えるのでお手入れも簡単です。鍋の中に本体と電源コードをまるごと収納できます。

使用時の本体サイズは幅216×奥行127×高さ152(mm)。

卓上で揚げたてサクサクの美味しい揚げ物を堪能したい、揚げ物をしたいけど油の処理が面倒という方にオススメです。

サンコー 『コンパクトフライヤー「カラリ２」』 発売日：2025年9月5日 実売価格：9800円（税込）

The post 卓上で揚げたてが食べられる！ 一人でもパーティーでも使えるコンパクトフライヤー「カラリ２」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.