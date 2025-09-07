「あっ！ 不適切な行為」『あんぱん』河合優実、阿部サダヲを“確保”「タイムリープ中ですな」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の公式インスタグラムが6日までにインスタグラムを更新。出演者の河合優実と阿部サダヲのオフショットを公開した。
【写真】こりゃ「不適切」？ “蘭子”河合優実が“ヤムおんちゃん”阿部サダヲをガッチリ“確保”
『あんぱん』は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。主人公の朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。河合はのぶの妹・蘭子役で出演。阿部は幼少期からのぶたちを知るパン職人の“ヤムおんちゃん”こと草吉を演じている。
公式インスタグラムが投稿したのは、5日放送の第115回からのオフショット。写真には、驚いた表情の阿部の腕を掴みながら、笑顔でピースサインをカメラに向ける河合の姿が収められている。第115回では冒頭、高知から突然姿を消した草吉と蘭子が東京で思いがけず再会。立ち去ろうとする草吉を蘭子が腕を掴んで引き留める様子も描かれていた。投稿の中では「「逃がさんで、ヤムおんちゃん！」立ち去ろうとする草吉をガッチリ確保する蘭子です」と添えられている。
2024年1月期放送の『不適切にもほどがある！』（TBS系）では、1986年から2024年へタイムスリップを繰り返す体育教師・小川市郎役とその娘・純子役で共演していた阿部と河合。そんな2人のユーモラスなオフショットに、番組ファンからは「タイムリープ中ですな」「某番組を彷彿させる このお二人はいつも最高」「もう最高のツーショット」などの声が集まっていた。
引用：連続テレビ小説『あんぱん』公式インスタグラム（@asadora_ak_nhk）
