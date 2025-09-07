試合会場となったオークランド・コロシアムは、昨年まで野球で使用された

日本代表は現地時間9月6日、米カリフォルニア州オークランドで国際親善試合メキシコ戦に臨んだ。

試合会場となったオークランド・コロシアムは、昨年までMLBのオークランド・アスレチックスが本拠地にしていた多目的スタジアムだ。ファンからは「違和感があると思ったら……」との声が寄せられている。

野球場としてのオークランド・コロシアムは日本人にとって縁がある。ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス時代に初安打、初勝利、メジャー100号、史上初のW規定到達、日本人初の30本塁打＆30盗塁の快記録を達成。さらにマリナーズなどで活躍したイチロー氏が日米通算2000安打を達成した地でもある。

試合が始まると、ピッチ中央に謎の模様が残っているなど、他のスポーツで使用された形跡が。試合中継のカメラと逆側にベンチがあったり、ピッチサイドが狭いなど、普段の一戦とは異なる光景が広がった。SNS上では「視覚的に混乱する」「カメラワークが独特」「ベンチの位置もいつもと違って面白い」「左のコーナーが全く見えない」との声が並んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）