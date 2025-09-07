»³ËÜÍ³¿¡ÖºÇ¸å¤ÏËÍ¤¬Áª¤ó¤Àµå¡×9²ó2»à¤«¤é¤Î1µå²ù¤ä¤à¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åêµå¤¬¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½4¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢8²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£9²ó2»à¤«¤é¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2015Ç¯¤Î´ä·¨°ÊÍè¡¢ÆüËÜÅê¼ê3¿ÍÌÜ¡Ê4²óÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÂçµÏ¿¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸åºÇÂ¿112µå¤Îµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÍðÄ´¤Ç¡¢9²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é°Ì´¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£»³ËÜ¤Î²÷Åê¤Ï¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï5¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¶ì¾Ð¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¡£ÂçµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¿Í¡£¤À¤¬¤¢¤È°ì¿Í¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ËÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡£¡Ö¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£ÂçµÏ¿¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢112µå¤òÅê¤²È´¤¡¢»î¹ç¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿»³ËÜ¤Î¸µ¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸þ¤«¤¦¡£»³ËÜ¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤Í¤®¤é¤ï¤ì¡¢»Ø´ø´±¤È¸Ç¤¯¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£°ú¤ÍÈ¤²¤ë±¦ÏÓ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç2ÅÙ¡¢¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÃ£À®·Ð¸³¤¬¤¢¤ë±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¡£Å¨ÃÏ¤ÎÂç´¿À¼¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¤´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¨¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µå¿ô¤¬·ë¹½¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇ¸å¤ÏÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡È¤¢¤È1¿Í¡É¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖÀ¨¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏËÍ¤¬Áª¤ó¤Àµå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ù¤·¤µ¤È¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Î¶È¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐËþÂ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤ëÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£