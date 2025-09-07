100均でもこういうの売ってるんだ！バッグや鍵につけとくと意外と便利なキーホルダー

鍵やバッグにちょこんとつけられる、小さなポーチのようなアイテムをダイソーで発見。ぱっと見はアクセサリー感覚なのに、実はちょっとした収納ができる優れものなんです！細かいものを持ち歩くときに役立つだけでなく、デザインもおしゃれでセンスが光ります。日常のあちこちで頼れる存在になってくれる予感です♡

商品情報

商品名：ショッピングバッグ ミニ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：7cm×8cm×3cm

販売ショップ：ダイソー

IKEAで人気のキーホルダーみたいなかわいさ♡ダイソーの『ショッピングバッグ ミニ』

駐輪場やコピー機を使うときなど、お財布を取り出すのが面倒な場面って意外と多いですよね。お財布とは別にポーチなどに小銭を忍ばせておくと何かと便利です。

筆者は普段から小銭を忍ばせておきたい派なので、ダイソーのポーチ売り場でこのバッグ型キーホルダーに目が留まりました。

レジャーシートのような軽い素材でできていて、適度なハリがあって形はしっかり。IKEAで人気のミニチュアショッピングバッグのキーホルダーを思い出しました！

他の100円ショップでも似たようなアイテムを見かけたことはありますが、形が歪んでいたり縫い目が雑だったりと少し頼りなさを感じることが多かったんです。

その点、ダイソーのものは縫製がきれいで、全体のシルエットも整っていて、本家に負けない完成度の高さ。

ホワイトの生地に蛍光グリーンのファスナー、ライトグレーの持ち手という配色も絶妙で、カジュアルでおしゃれな印象です。

ちょっとした収納力で使い道いろいろ！

サイズはミニマムですが、意外と収納力があります。ケーブル類はくるくるっとまとめて入れれば、絡まずすっきり収まります。

出先で充電ケーブルを持ち歩くときにも便利で、ガジェット好きな方にも相性ぴったりです。

小銭やカードを入れて簡易的なお財布として使ってもよし。お札も折りたためばきちんと収納できます。

コンビニでちょっと買い物をするときや、自販機用に小銭を持っておきたいときなど、これひとつあれば便利に対応できます。

駐輪場代や駐車券を入れて鍵につけておけば、バッグの中をひっかき回してお財布を探す手間を省けて便利ですよ。

貴重品をキーホルダーとしてぶら下げるのは心配…という人は、キーチェーンをバッグの内側に取り付ければ、人目につきにくく防犯面でも安心。

小さなアイテムながら、大事なものを安全に持ち歩けて、必要なときにサッと取り出せて重宝します。

見た目のかわいさ以上に「助かる！」と感じる場面が多く、日常のちょっとした不便を解決してくれる憎い存在です♡

今回は、ダイソーの『ショッピングバッグ ミニ』をご紹介しました。ちょっとした収納とアクセサリー感覚を両立した便利なキーホルダーで、持ち物のアクセントとしても映えます。

実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムがお好きな方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。