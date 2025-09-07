子どもたちが、開発したAIの性能を競う「人工知能オリンピック」。金メダルなどを獲得した日本代表に"世界の中の日本"を聞きました。

パソコンに向かって議論する高校生たち。

「（コードの書き方）いろんな派閥がある」「いや美しくない」

作っているのはAIです。彼らは先月、中国の北京で行われた人工知能オリンピックに日本代表として出場しました。

大会では、ある課題が与えられ、それを解決するためのAIを作りその性能を競います。

大会に向けた日本代表の選抜課題は、ある「ガス」に関する赤外線の「画像」や「テキスト」「表」など、複数の種類の情報をインプットすると、ガスの種類を予測してくれるAIを開発するというものでした。

彼らは、それぞれこの課題で高性能のAIを作り、見事、日本代表になったのです。

今大会には、61の国と地域の高校生までの子どもら、およそ300人が参加しました。

個人戦で日本代表は、4人全員が金などのメダルを獲得。日本はアメリカなどを抜いて上位に。

開成高校2年 山井勇人さん

「自分の（AIを）学習していた範囲は、自分の部屋の中、狭い範囲だったので、日本代表のメンバーとも会えて、各国の代表の人とも競えたり交流できたり、いい経験になった」

彼らから見た世界の中の日本の立ち位置は…

聖光学院高校3年 付聖宣さん

「日本ってなんかITで遅れがちとか言われるけど、少なくとも高校生の段階ではそんなこともないし」「IT企業とかで（海外と）差がつくのはその国に何かあるんだろうなって」

国際競争が激しいAIの分野で、日本の次世代の人材が育ち始めています。